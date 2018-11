Campagna nazionale di Prevenzione del Diabete

Rugby - Campagnaro parla da capitano : “orgoglioso di questa Nazionale” : Michele Campagnaro pronto alla sfida della Nazionale Italiana Rugby contro l’Irlanda, le parole del capitano azzurro Atmosfera delle grandi occasioni al “Soldier Field” di Chicago dove la Nazionale Italiana Rugby nella mattinata odierna americana ha tastato per la prima volta da vicino il prato dell’iconico stadio dei Chicago Bears di Football Americano durante il Captain’s Run con la pioggia che ha accompagnato l’Italia per tutta la ...

"libriamoci" a scuola - regione umbria aderisce a Campagna nazionale promozione lettura. questa settimana 32 eventi : La regione porterà avanti varie azioni e attività integrate tra biblioteche e mondo della scuola invitando ogni anno, di concerto con l'Ufficio scolastico regionale, le scuole a partecipare ...

Torna “Io non rischio” - la Campagna nazionale per le buone pratiche di protezione civile : Giovedì 11 ottobre alle 10.00, presso la sede del Dipartimento della protezione civile (Via Ulpiano 11 – Roma), sarà presentata alla stampa l’ottava edizione di “Io non rischio – buone pratiche di protezione civile“. La campagna di comunicazione nazionale sui rischi naturali legati a terremoti, alluvioni e maremoti tornerà in circa 300 piazze italiane con 3.500 volontari nel weekend del 13 e 14 ottobre, in occasione della ...

Al via la Campagna nazionale per la ricerca sul fibrosi cistica : E' un viaggio ideale attraverso l'Italia, un viaggio di affetto e amore dove c'è anche una componente sportiva, ma la bicicletta è uno sport che rende un po' tutti uguali, grazie allo sforzo e alla ...