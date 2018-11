' Call of Cthulhu' | le storie di Lovecraft trasposte in un gioco tra ruolo ed avventura

Call of Cthulhu : pubblicato il trailer con i riconoscimenti della stampa internazionale : Call of Cthulhu, già recensito sulle nostre pagine, è stato reso disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC da poco. Come da descrizione ufficiale, "Call of Cthulhu vi catapulta nel ruolo di un alcolista in difficoltà, torturato dal proprio passato e perseguitato dal Disturbo da stress post-traumatico e da strane visioni, Pierce è un ostinato investigatore che desidera scoprire la verità. Ingaggiato dal padre di Sarah Hawkins per investigare ...

Call of Cthulhu : Recensione - Trailer e Gameplay : Siamo appena tornati da un lungo e misterioso viaggio, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione di Call of Cthulhu, dopo aver messo le mani sull’edizione PS4 del titolo. Call of Cthulhu Recensione La pittrice Sara Hawkis dopo aver deciso di seguire le volontà del marito Charles, si trasferisce con lui sull’isola di Darkwater mettendo su famiglia in un’immensa magione. Purtroppo un incendio causa ...

Call of Cthulhu è il titolo ispirato a Lovecraft definitivo? Ecco i voti della critica internazionale : Come probabilmente saprete, oggi l'oscura avventura Call of Cthulhu è finalmente sbarcata su PS4, Xbox One e PC. Sulle nostre pagine, inoltre, è già comparsa la puntuale recensione.Tuttavia, se volete scoprire i voti assegnati dalla stampa internazionale, siete nel posto giusto. Su Metacritic, infatti, sono state pubblicate varie recensioni di alcune testate specializzate.Al momento, il Metascore è fermo a 67, mentre qui sotto potete vedere ...

Sprofondiamo nella follia di Call of Cthulhu : il gioco è finalmente disponibile per PS4 - Xbox One e PC : Call of Cthulhu, già recensito sulle nostre pagine, è finalmente disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC.Preparatevi a questa avventura oscura sbirciando nei sogni limpidi e nel passato torbido con il trailer di lancio. Accompagnato dalla musica di Cristobal Tapia De Veer (compositore per "Black Mirror", "Utopia" e "La Ragazza che Sapeva Troppo"), il trailer è il vostro ultimo sguardo nel vuoto prima che iniziate la vostra investigazione ...

Call of Cthulhu disponibile da oggi su PC - PS4 e Xbox One : Call of Cthulhu è finalmente disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC! Preparati a questa avventura oscura sbirciando nei sogni limpidi e nel passato torbido con il Trailer di Lancio. Call of Cthulhu arriva oggi Accompagnato dalla musica di Cristobal Tapia De Veer (compositore per “Black Mirror”, “Utopia” e “La Ragazza che Sapeva Troppo”), il trailer è il vostro ultimo ...

Call of Cthulhu Recensione - la discesa nella follia di Cyanide Studio : ... dei dettagli macabri e di tanti piccoli dettagli che chiunque abbia letto qualcosa di Lovecraft riconoscerà senza dover nemmeno aguzzare lo sguardo: l'immaginario a metà fra scienza, fantastico e ...

Call of Cthulhu - recensione : Si dice che una volta toccato il fondo non si possa che risalire ma, come qualsiasi frase fatta, anche in questo caso non può mancare l'eccezione che conferma la regola, il più classico dei casi disperati. Un altro incubo. Alcol, sonniferi e ricordi di guerra non vanno d'accordo ma questo non è un incubo come gli altri. Pesci sventrati e viscere indecifrabili ai bordi di un piccolo attracco ricavato all'interno di una ignota caverna. Candele e ...

Call of Cthulhu si mostra nel trailer di lancio : Cosa si cela dietro alla coltre che ci offusca la vista, un terrificante incubo che ci tormenta, ma che ci è impossibile vedere? Sbirciate nei sogni limpidi e nel passato torbido con il trailer di lancio di Call of Cthulhu che preannuncia l'uscita del 30 ottobre. Accompagnato dalla musica di Cristobal Tapia De Veer (compositore per "Black Mirror", "Utopia" e "La Ragazza che Sapeva Troppo"), il trailer è il vostro ultimo sguardo nel vuoto prima ...

Call of Cthulhu si mostra con il Trailer di lancio : Cosa si cela dietro alla coltre che ci offusca la vista, un terrificante incubo che ci tormenta, ma che ci è impossibile vedere? Sbircia nei sogni limpidi e nel passato torbido con il Trailer di lancio di Call of Cthulhu che preannuncia l’uscita del 30 ottobre. Call of Cthulhu: Il Trailer di lancio Accompagnato dalla musica di Cristobal Tapia De Veer (compositore per “Black Mirror”, ...

Call of Cthulhu entra in fase gold : Call of Cthulhu è in fase gold, riporta Gematsu.Per chi non lo sapesse, entrare in fase gold significa che il gioco è nella versione finale e che le masterizzazioni su disco sono iniziate. Il lancio sul mercato dunque è solo questione di giorni, poco meno di due settimane per la precisione, visto e considerato che il gioco è atteso per il 30 ottobre.A dare l'annuncio è Focus Home Interactive, e per celebrare l'annuncio il publisher ha lanciato ...

Call of Cthulhu si mostra in uno spaventoso trailer con le opinioni della critica : Call of Cthulhu, il nuovo titolo di Cyanide, proporrà in un videogioco le celebri atmosfere Lovecraftiane dell'omonimo gioco di ruolo carta e penna, e a poco meno di due settimane dall'arrivo del titolo su Xbox One, PS4 e PC, possiamo ammirarlo nel nuovo trailer "Preview to Madness".Nel gioco impersoneremo l'investigatore Edward Pierce, impegnato a fare luce sugli omicidi della famiglia Hawkins facendo domande e investigando sugli abitanti della ...

