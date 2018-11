: California, roghi:morti aumentano a 23 - NotizieIN : California, roghi:morti aumentano a 23 - TelevideoRai101 : California, roghi:morti aumentano a 23 - thexeon : Roghi in California, decine di dispersi -

Sale a 23 il bilancio delle vittime degli incendi in. Lo rivelano i responsabili dei soccorsi. Ancora molti i dispersi ma il numero è destinato a crescere. Alcuni corpi delle vittime sono stati rinvenuti in alcune abitazioni e in diverse auto inghiottite dall'incendio. A coadiuvare oltre 2.200 pompieri impegnati a spegnere iè giunta anche la Guardia Nazionale con 100 uomini. Paradise,cittadina con 27.000 abitanti. è stata distrutta quasi completamente. Gli sfollati sono oltre 300mila.(Di domenica 11 novembre 2018)