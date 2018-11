California | incendi | i morti sono 23

Incendi California - 11 morti e 35 dispersi. Trump : “è una catastrofe - evacuate subito” - scenari inquietanti sulle coste [FOTO] : 1/103 AFP/LaPresse ...

California alle prese con mega-incendio : 22.17 Sembra destinato ad aggravarsi il bilancio del gigantesco incendio che da molte ore sta devastando intere aree della California. L'ultimo bilancio parla di 9 morti accertati e di almeno 30 persone residenti nelle zone colpite che mancano all' appello. L'emergenza ha investito anche Los Angeles, dove è stata ordinata l'evacuazione per migliaia di residenti.

Le fiamme avvolgono la California - 'è il peggior incendio della sua storia' : I danni sono enormi e rischiano di incidere sull'economia dello stato che ha gi dovuto scontare i costi dei tanti incendi che negli ultimi anni hanno preceduto il maxi rogo di questi giorni.

Incendio in California - è "il peggiore della sua storia" : decine di dispersi - Kim Kardashian e Lady Gaga tra gli evacuati

Incendio in California - “il peggiore della sua storia” : decine di dispersi - Kim Kardashian e Lady Gaga tra gli evacuati [FOTO LIVE] : 1/142 AFP/LaPresse ...

Incendi California - situazione drammatica : i residenti combattono le fiamme accanto ai vigili del fuoco ma per domani è atteso un nuovo aumento dei venti [VIDEO] : Un insegnante della California settentrionale ha raccontato che eroici conducenti di bus sono arrivati alle scuole per aiutare ad evacuare gli studenti minacciati dal rapidissimo e letale Camp Fire. Almeno 6 gli autobus arrivati in soccorso. Anche gli stessi insegnanti e lo staff delle scuole hanno raggruppato i bambini nelle loro auto dopo aver ricevuto l’ordine di evacuazione, guidando tra uno spesso strato di fumo e detriti infuocati per ...

Incendi California - 9 morti. Evacuate Paradise e Malibù - il governatore dichiara lo stato d’emergenza : Nove persone sono morte a causa degli incenti in California, nella zona nord dello stato americano. Sono state Evacuate interamente le città di Paradise e Malibù e il governatore pro tempore Gavin Newsom ha dichiarato lo stato d’emergenza. Poche ore dopo è intervenuto anche il presidente Donald Trump: “Non c’è motivo per questi Incendi boschivi di massa, mortali e costosi in California, se non che la gestione delle foreste è molto ...

Incendi in California - Trump : colpa della cattiva gestione delle foreste : “Non c’è motivo per questi Incendi boschivi di massa, mortali e costosi in California, se non che la gestione delle foreste è molto scarsa. Ogni anno vengono dati miliardi di dollari, con così tante vite perse, tutto a causa della cattiva gestione delle foreste. Rimediare ora, oppure non più pagamenti della Fed!“: lo ha scritto su Twitter il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in riferimento agli Incendi in California, ...

Catastrofici incendi in California : vittime - feriti - migliaia in fuga : Vasti incendi, come vi abbiamo raccontato ieri, stanno devastando la California. L'area più colpita è quella della contea di Butte, a nord di Sacramento, interamente rasa al suolo dalle fiamme, che...

Incendio California oltre 5mila ettari distrutti : La California torna a bruciare, dopo una delle estati le più calde degli ultimi 100 anni e un autunno a secco di precipitazioni. A 290km a Nord Est di San Francisco, si è sviluppato un vasto e violento Incendio che ha interessato anche gran parte della città di Paradise. Le fiamme hanno interessato più di 5mila ettari di terreno, obbligando diverse persone all’evacuazione, compreso un ospedale. Foto di Justin Sullivan – ...

Con quasi 7mila strutture incenerite - il Camp Fire è l’incendio più distruttivo nella storia della California : bruciati oltre 36mila ettari : Il Camp Fire continua ad essere alimentato dal vento e a minacciare le comunità del nord della California, innescando nuove evacuazioni. Divampato alle 6:30 (ora locale) di giovedì 8 novembre, l’incendio ha quadruplicato le sue dimensioni nel corso della notte successiva, arrivando ad incenerire oggi quasi 36.500 ettari, ed è contenuto solo al 5%. Fino alla serata di ieri, 9 novembre, le strutture distrutte dalle sue fiamme erano 6.713, cifra ...

California - 6 i morti negli incendi : ANSA, - WASHINGTON, 10 NOV - Sale ad almeno sei il bilancio delle vittime degli incendi che stanno devastando la California, con il fronte delle fiamme che continua ad avanzare in tre aree da nord a ...