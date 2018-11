California | incendi; 25 i morti e 110 i dispersi

Incendi California - sale a 25 il bilancio delle vittime : sale a 25 il bilancio delle vittime degli Incendi in California. Lo affermano i soccorritori. Ancora molti i dispersi. Dieci degli ultimi 14 cadaveri rinvenuti sono stati scoperti dai soccorritori nella zona di Paradise, la cittadina a nord della capitale Sacramento completamente cancellata dal fuoco. Sette di queste vittime erano in ...

California - 25 morti e 110 dispersi : è "peggior incendio della storia" - : I soccorritori stanno combattendo contro le fiamme: tre i fronti, da nord a sud. Circa 300mila gli sfollati. La maggior parte delle vittime è stata trovata in macchina, mentre cercava di fuggire. ...

California : incendi - i morti sono 23 : ANSA, - WASHINGTON, 10 NOV - Sale a 23 il bilancio delle vittime degli incendi in California. Lo affermano i soccorritori. Ancora molti i dispersi. Dieci degli ultimi 14 cadaveri rinvenuti sono stati ...

Incendi California - 11 morti e 35 dispersi. Trump : “è una catastrofe - evacuate subito” - scenari inquietanti sulle coste [FOTO] : 1/103 AFP/LaPresse ...

California alle prese con mega-incendio : 22.17 Sembra destinato ad aggravarsi il bilancio del gigantesco incendio che da molte ore sta devastando intere aree della California. L'ultimo bilancio parla di 9 morti accertati e di almeno 30 persone residenti nelle zone colpite che mancano all' appello. L'emergenza ha investito anche Los Angeles, dove è stata ordinata l'evacuazione per migliaia di residenti.

Le fiamme avvolgono la California - 'è il peggior incendio della sua storia' : I danni sono enormi e rischiano di incidere sull'economia dello stato che ha gi dovuto scontare i costi dei tanti incendi che negli ultimi anni hanno preceduto il maxi rogo di questi giorni.

Incendio in California - è “il peggiore della sua storia” : decine di dispersi - Kim Kardashian e Lady Gaga tra gli evacuati [FOTO LIVE] : 1/142 AFP/LaPresse ...

Incendi California - situazione drammatica : i residenti combattono le fiamme accanto ai vigili del fuoco ma per domani è atteso un nuovo aumento dei venti [VIDEO] : Un insegnante della California settentrionale ha raccontato che eroici conducenti di bus sono arrivati alle scuole per aiutare ad evacuare gli studenti minacciati dal rapidissimo e letale Camp Fire. Almeno 6 gli autobus arrivati in soccorso. Anche gli stessi insegnanti e lo staff delle scuole hanno raggruppato i bambini nelle loro auto dopo aver ricevuto l’ordine di evacuazione, guidando tra uno spesso strato di fumo e detriti infuocati per ...

Incendi California - 9 morti. Evacuate Paradise e Malibù - il governatore dichiara lo stato d’emergenza : Nove persone sono morte a causa degli incenti in California, nella zona nord dello stato americano. Sono state Evacuate interamente le città di Paradise e Malibù e il governatore pro tempore Gavin Newsom ha dichiarato lo stato d’emergenza. Poche ore dopo è intervenuto anche il presidente Donald Trump: “Non c’è motivo per questi Incendi boschivi di massa, mortali e costosi in California, se non che la gestione delle foreste è molto ...

Incendi in California - Trump : colpa della cattiva gestione delle foreste : “Non c’è motivo per questi Incendi boschivi di massa, mortali e costosi in California, se non che la gestione delle foreste è molto scarsa. Ogni anno vengono dati miliardi di dollari, con così tante vite perse, tutto a causa della cattiva gestione delle foreste. Rimediare ora, oppure non più pagamenti della Fed!“: lo ha scritto su Twitter il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in riferimento agli Incendi in California, ...

Catastrofici incendi in California : vittime - feriti - migliaia in fuga : Vasti incendi, come vi abbiamo raccontato ieri, stanno devastando la California. L'area più colpita è quella della contea di Butte, a nord di Sacramento, interamente rasa al suolo dalle fiamme, che...