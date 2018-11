California | il bordello con sex robot che danno il consenso

vanityfair

(Di domenica 11 novembre 2018) SexsSexsSexsSexsSexsSexsSexsSexsSexsSexsSexsSexsSexsCe n’è una anche in Italia, a Torino. Le case di appuntamenti con sex dolls stanno aprendo in tutto il mondo, e riscuotono un successo straordinario. Sono diventati molto popolari in Europa e in Nord America, ma, ad esempio, in Giappone esistono almeno dai primi anni 2000. Ma una delle obiezioni più frequenti riguarda il fatto che l’uso delle sex dolls, molte delle quali sono davvero realistiche, potrebbe intaccare l’idea dell’importanza del. Ed ecco che una azienda americana corre ai ripari, progettando il primocon bambole «orientato al» del mondo, dove i clienti devono impegnarsi in una conversazione con le sex dollsiche, veri e propricon una personalità programmabile, prima di fare sesso con loro. La casa di ...