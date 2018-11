California | 25 morti e 110 dispersi | è peggior incendio della storia

California : incendi - i morti sono 23 : ANSA, - WASHINGTON, 10 NOV - Sale a 23 il bilancio delle vittime degli incendi in California. Lo affermano i soccorritori. Ancora molti i dispersi. Dieci degli ultimi 14 cadaveri rinvenuti sono stati ...

Incendi California - 11 morti e 35 dispersi. Trump : “è una catastrofe - evacuate subito” - scenari inquietanti sulle coste [FOTO] : 1/103 AFP/LaPresse ...

Brucia la California - almeno 9 morti e decine di dispersi : vip in fuga da Malibu : La California continua a Bruciare in quello che è stato definito "il più devastante incendio" che abbia mai colpito lo Stato. Sono almeno nove i morti, decine ancora i dispersi. Evacuate circa 250mila persone, tra cui anche tanti vip che vivono nella zona di Malibu. Per spegnere le fiamme ci vorranno almeno tre settimane.Continua a leggere

Incendi California - 9 morti. Evacuate Paradise e Malibù - il governatore dichiara lo stato d’emergenza : Nove persone sono morte a causa degli incenti in California, nella zona nord dello stato americano. Sono state Evacuate interamente le città di Paradise e Malibù e il governatore pro tempore Gavin Newsom ha dichiarato lo stato d’emergenza. Poche ore dopo è intervenuto anche il presidente Donald Trump: “Non c’è motivo per questi Incendi boschivi di massa, mortali e costosi in California, se non che la gestione delle foreste è molto ...

Incendi - inferno di fuoco in California : almeno 9 morti e 157mila evacuati - forti venti alimentano le fiamme : 1/8 AFP/LaPresse ...

La California in fiamme - evacuata Malibù - sale a 9 il bilancio dei morti nei roghi : ... ammontano a decine di migliaia didollari, e si vanno a sommare a quelli provocati dai numerosi roghi degli ultimi mesi che hanno messo in ginocchio buona parte dell'economia della California, ...

California in fiamme : almeno 5 morti. Evacuata Malibu - paradiso delle star : NEW YORK ? «Ho acchiappato i bambini, preso i cani, il computer e siamo scappati». Testimonianze come queste sono comuni in California, uno Stato piagato da frequenti incendi,...

La California in fiamme - evacuata Malibù : cinque morti : ... ammontano a decine di migliaia di dollari, e si vanno a sommare a quelli provocati dai numerosi roghi degli ultimi mesi che hanno messo in ginocchio buona parte dell economia della California, ...

California devastata dagli incendi : cinque morti - si temono altre vittime. Evacuata Malibu - paradiso delle star : NEW YORK ? «Ho acchiappato i bambini, preso i cani, il computer e siamo scappati». Testimonianze come queste sono comuni in California, uno Stato piagato da frequenti incendi,...