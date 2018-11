Caldo anomalo | a Roma 23Â°C

Allerta Meteo - nuovo brusco peggioramento con lo scirocco : violenti temporali in Liguria - Caldo anomalo in tutt’Italia : 1/14 ...

Meteo. Nuova perturbazione in arrivo : piogge a Nord. Poi torna il Caldo anomalo : La situazione migliora al Centro-Sud. Mentre per il weekend è prevista una Nuova perturbazione (la terza del mese) su Nord, Toscana e Isole. Rimonta dell'alta pressione a inizio settimana: torna il caldo anomalo sull'Italia.Continua a leggere

Meteo - Caldo anomalo sull’Italia (mentre continua a piovere) : Settimana all'insegna dell'instabilità, anche se non tutta la penisola sarà interessata dalle piogge. Intanto, dopo la pesante ondata di maltempo dei giorni scorsi, permane un'area di bassa pressione sul basso Tirreno che, tramite la risalita di venti miti e umidi, contribuisce a mantenere le temperature elevate e ben superiori alla media stagionale.continua a leggere

Maltempo killer - Italia in ginocchio : 37 morti in un mese - peggio di un Uragano. E’ un autunno terribile per colpa del Caldo anomalo : Il Maltempo che sta flagellando l’Italia ha provocato 37 morti nell’ultimo mese, e 32 morti nell’ultima settimana: un bilancio drammatico, peggiore persino dell’impatto degli Uragani nei Paesi tropicali. E’ un autunno terribile per colpa del caldo anomalo: proprio le temperature eccezionalmente elevate di Ottobre e di quest’inizio di Novembre, determinate da un persistente flusso di Scirocco che porta masse ...

Previsioni Meteo Novembre - Scirocco inarrestabile : altre tempeste in arrivo - forte maltempo e Caldo anomalo fino a metà mese [MAPPE] : 1/12 ...

Allerta Meteo - arriva il “Monsone Italiano” : piogge torrenziali - forte scirocco e Caldo anomalo - scatta l’allarme alluvione [MAPPE] : 1/45 ...

Due giorni di bel tempo e Caldo anomalo su tutta la Penisola : Roma - L'estesa area anticiclonica che sta interessando l'Atlantico e l'Europa centro-occidentale, con i suoi massimi tra Inghilterra e Francia, riprenderà pieno possesso anche dell'Italia e del Mediterraneo tra mercoledì e giovedì, deviando verso l'Europa orientale una saccatura ricolma di aria fredda, con annessa perturbazione che raggiungerà la Penisola balcanica. Sull'Italia avremo dunque due ...

Previsioni Meteo - ultime ore di maltempo al Sud mentre arriva una bolla di Caldo anomalo che domani porterà +30°C al Nord [MAPPE] : 1/34 ...

Meteo Italia LIVE - è un Sabato 20 Ottobre mascherato d’Estate : sole e Caldo anomalo in tutto il Paese [LIVE] : Meteo Italia LIVE – Splende il sole e fa caldo in tutt’Italia oggi, Sabato 20 Ottobre 2018, con temperature eccezionalmente elevate da Nord a Sud, ben superiori rispetto alle medie del periodo. La Regione più calda è la Campania, ma anche in Liguria, Toscana, Lazio, Sicilia e Sardegna abbiamo un clima tipicamente estivo. Le temperature, infatti, hanno raggiunto addirittura +29°C a Mondragone, +28°C a Battipaglia e Altavilla ...

Meteo - weekend di sole e Caldo anomalo fino a 28°C : Finesettimana caratterizzato da bel tempo e sole prevalente su quasi tutte le regioni. Le nubi resisteranno solo sulle due Isole maggiori e sul sud della Calabria con piogge e locali temporali. Si tratterà però di una breve parentesi visto che già a partire dalla giornata di domenica correnti più fresche si affacceranno sulle regioni adriatiche portando un graduale e generale calo delle temperature all'inizio della prossima settimana.Continua a ...

Meteo : prima il Caldo anomalo - poi arriva "l'irruzione artica" : Temperature in risalita su tutta l'Italia, prima di una nuova ondata di maltempo che dovrebbe interessare diverse zone: ecco...

Allerta Meteo - ciclone nel Mediterraneo : Malta - Sicilia e Sardegna a rischio alluvioni lampo - Caldo anomalo al Centro/Nord : 1/12 ...

Le cimici invadono città e campagne : il Caldo anomalo ne favorisce la diffusione : Con il caldo anomalo si sta verificando una vera invasione di sciami di cimici che si stanno moltiplicando nel nord Italia costringendo nei centri abitati i cittadini a barricarsi in casa con porte e finestre chiuse mentre nelle campagne si contano i danni provocati da questi insetti insaziabili che stanno colpendo soia, mais, pere, mele, pesche e kiwi con danni fino al 40% dei raccolti nei terreni colpiti. È l’allarme lanciato dalla Coldiretti ...