Calciomercato Juventus | per il centrocampo si pensa a un grande ritorno

Calciomercato Juventus : ad un passo da un nuovo portiere - sul tavolo 15 milioni [NOME - FOTO - DETTAGLI] : 1/3 LaPresse/Daniele Badolato ...

Il Calciomercato oggi – Il sostituto di Benatia alla Juventus : sostituto Benatia – La Juventus si prepara a scendere in campo per la gara di Champions League, partita importante per la squadra di Massimiliano Allegri contro il Manchester United che può festeggiare il primo posto nel girone. I bianconeri sono reduci dal successo davanti al pubblico amico contro il Cagliari ed adesso non hanno nessuna intenzione di fermarsi in Europa. Nel frattempo si pensa anche al mercato, in particolar modo ...

Calciomercato Juventus – Pogba glissa : “tornare in bianconero? Quanti ricordi… ma per ora resto” : Paul Pogba parla dei rumor di mercato che lo vedrebbero pronto a ritornare alla Juventus: il francese spiega di avere tanti ricordi che lo legato ai bianconeri, ma rivela di stare bene allo United “Giocare con Ronaldo alla Juve? Ho pensato che era una cosa bella per la Juve. Ovviamente avere un giocatore come Cristiano è sempre un bene. Poi giocare con grandi giocatori come Ronaldo, come Messi, come Neymar è sempre un piacere. Oggi ...

Calciomercato Juventus - ecco il sostituto di Benatia (che va al Milan) : Calciomercato Juventus – La Juventus si prepara a scendere in campo per la gara di Champions League, partita importante per la squadra di Massimiliano Allegri contro il Manchester United che può festeggiare il primo posto nel girone. I bianconeri sono reduci dal successo davanti al pubblico amico contro il Cagliari ed adesso non hanno nessuna intenzione di fermarsi in Europa. Nel frattempo si pensa anche al mercato, in particolar ...

Calciomercato : in arrivo il primo colpo della Juventus per 50 milioni [NOMI - FOTO - DETTAGLI] : 1/6 LaPresse/Fabio Ferrari ...

Calciomercato Juventus - Mehdi Benatia prepara l’addio : “così non va” : Calciomercato Juventus, il club bianconero si troverà a fronteggiare a gennaio la volontà di trovare spazio di Benatia, fuori dalle rotazioni di Allegri Calciomercato Juventus – Mehdi Benatia pensa già all’addio alla Juventus. Il calciatore marocchino sta giocando davvero poco in questo inizio di stagione dopo il ritorno di Bonucci e dunque la sessione di mercato di gennaio potrebbe essere quella dell’addio al club ...

Calciomercato Juventus - Barella e Pellegrini se sfuma Rabiot : Se non dovesse concretizzarsi l'assalto per il francese del PSG , i bianconeri - riporta 'Rai Sport' - potrebbero virare su altri due obiettivi per il centrocampo a giugno: Nicolò Barella e Lorenzo ...

Calciomercato Juventus - le ‘richieste’ di CR7 : gli obiettivi per una squadra stellare [NOMI - FOTO - DETTAGLI] : 1/13 Marco Alpozzi/LaPresse ...

Calciomercato Juventus - le ‘richieste’ di CR7 : gli obiettivi per una squadra stellare [NOMI e DETTAGLI] : 1/13 Marco Alpozzi/LaPresse ...

Il Calciomercato oggi – Juventus-Real Madrid - ecco lo scambio! : La Juventus è reduce dal successo in trasferta contro l’Empoli, la prestazione della squadra di Massimiliano Allegri si aggiunge a quella non entusiasmante contro il Genoa che ha portato al primo pareggio in campionato ma questa volta Cristiano Ronaldo ha deciso di salire in cattedra siglando un secondo gol davvero di alto livello. Può essere la stagione giusta per provare a vincere la Champions League, la Juventus sembra proprio la ...

Calciomercato Juventus - accordo Alex Sandro-Manchester City : Secondo 'Rai Sport', il ds della Juve Paratici e il resto della dirigenza starebbero perdendo la pazienza e si sarebbero convinti che, dietro le titubanze di Alex Sandro, ci sia un accordo già ...

Calciomercato Juventus - si profila un clamoroso scambio con il Real Madrid : Calciomercato Juventus – La Juventus è reduce dal successo in trasferta contro l’Empoli, la prestazione della squadra di Massimiliano Allegri si aggiunge a quella non entusiasmante contro il Genoa che ha portato al primo pareggio in campionato ma questa volta Cristiano Ronaldo ha deciso di salire in cattedra siglando un secondo gol davvero di alto livello. Può essere la stagione giusta per provare a vincere la Champions League, ...

Calciomercato Juventus - Agnelli fa la spesa in casa Real Madrid : si profila un clamoroso scambio con i blancos : Il club bianconero vorrebbe a tutti i costi Marcelo, sul piatto il presidente Agnelli è pronto a mettere il cartellino di Alex Sandro Gli affari tra la Juventus e il Real Madrid potrebbero non essere finiti e, dopo l’operazione Cristiano Ronaldo, se ne potrebbe profilare una altrettanto clamorosa. AFP/LaPresse Il club bianconero infatti pensa a Marcelo, è lui il giocatore individuato da Agnelli per compiere l’ennesimo salto di ...

Calciomercato : la Juventus verso la cessione di un top player - Paratici si butta sui sostituti [GALLERY] : 1/10 LaPresse/Daniele Badolato ...