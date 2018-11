Calcio - l’attaccante coglie l’attimo perfetto e beffa gli avversari così. La scena è comica : Durante il match tra Maccabi Netanya e Maccabi Petah Tikva del campionato israeliano, il calciatore di origine africana Habib Habibou ha segnato un gol con una tecnica decisamente originale. L’attaccante si era fermato per soccorrere un compagno di squadra infortunato, chiedendo di interrompere la partita. Ma appena ha visto una palla da gol ha lasciato l’amico e si è precipitato mandandola in rete. Il calciatore ha poi commentato ...

Il Calciomercato oggi – La rivelazione dell’attaccante Quagliarella : Il calciomercato oggi – “Jose’ Mourinho, quando giocavo nell’Udinese, dopo una partita mi disse di andare da loro. Negli anni sono stato vicino all’Inter in due-tre occasioni, poi le trattative non si sono concretizzate”. Fabio Quagliarella, il calciatore in attivita’ con il maggior numero di reti in Serie A, ha iniziato la stagione segnando come di consueto gol pesanti e di pregevole fattura per la sua Sampdoria, e si appresta ad ...