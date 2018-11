Calcio italiano | in morte della Serie C

Muore a 19 anni Verena Erlacher - promessa del Calcio femminile italiano : Verena Erlacher, promessa del calcio femminile italiano, è morta a 19 anni. Centrocampista con il fiuto per il gol, era nata a Lagundo, in provincia di Bolzano. Al momento giocava nella terza serie con l'Unterland Damen, una squadra di Cortina, e nel Maia Alta. In passato aveva giocato sia in serie A con il CF Alto Adige che con le nazionali giovanili under 16 e under 17 ma la maggior parte della sua carriera si è ...

"Ciao Poppa". Muore a 19 anni Verena Erlacher - talento del Calcio femminile italiano : Era considerata uno dei maggiori talenti del calcio femminile italiano. Verena Erlacher, centrocampista di Lagundo col fiuto del gol, in provincia di Bolzano, è morta a 19 anni. Era in forza alla squadra del Maia Alta.Nata il 10 gennaio del 1999, la Erlacher aveva imparato i fondamentali nelle giovanili del Lagundo dove si era messa in luce tra i maschietti tanto da diventare bomber del campionato under 14. Successivamente la chiamata ...

L’Uomo del Giorno : Gigi Riva - nel 2011 entra a far parte della Hall of Fame del Calcio italiano : Gigi Riva è nato a Leggiuno, il 7 novembre 1944, è un dirigente sportivo ed ex calciatore italiano, di ruolo attaccante, campione d’Europa nel 1968 e vicecampione del mondo nel 1970 con la nazionale italiana, di cui detiene il record di marcature con 35 gol. Considerato uno dei più forti giocatori italiani di ogni epoca, occupa la 74ª posizione nella speciale classifica dei migliori calciatori del XX secolo stilata dalla rivista ...

I 60 anni di Coverciano - "strategico per il Calcio italiano" : Firenze, 6 novembre 2018 - Il Centro tecnico federale di Coverciano compie sessant'anni . La "casa" delle Nazionali azzurre e del Museo del calcio ha celebrato il compleanno nel rinnovato auditorium ...

Figc - Gravina : “Stiamo lavorando per il Calcio italiano - ci sono già risultati positivi” : Nel giorno dell’elezione del suo successore a capo della Serie C, il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha tracciato un bilancio del calcio italiano, che vorrebbe contribuire a cambiare: “Abbiamo detto sin dal primo momento di voler valorizzare la capacità propositiva all’interno di una lega che doveva allontanare sin da subito che nulla può cambiare, i famosi filosofi dell’ovvio. La Lega Pro è diventata una lega di ...

Figc - Gravina : “Siamo al lavoro per il bene del Calcio italiano” : Eletto da poco alla presidenza della Figc, Gabriele Gravina è tornato a parlare dopo la sua elezione. Il neo presidente ha esposto il suo programma con il quale intende riportare ai vertici il calcio italiano: “Abbiamo detto sin dal primo momento di voler valorizzare la capacità propositiva all’interno di una lega che doveva allontanare sin […] L'articolo Figc, Gravina: “Siamo al lavoro per il bene del calcio italiano” proviene ...

Le notizie del giorno – Football Leaks - il terremoto che sconvolge anche il Calcio italiano : Sono ore caldissime per quanto riguarda il calcio europeo e che tocca personalmente il calcio italiano, lo scandalo Football Leaks potrebbe portare conseguenze per il futuro. Partiamo da due situazioni legate al Fair Play Finanziario, quelle di Psg e Manchester City. Secondo l’inchiesta pubblicata da Espresso, Equipe e Spiegel, la Uefa, con Platini presidente e Infantino, all’epoca suo vice, avrebbe aiutato Psg e Manchester City a evitare ...

Serie B e Serie C - basta ‘Tribunali’ : adesso tutto lo spettacolo del campo - va in archivio una delle pagine più brutte del Calcio italiano [FOTO] : 1/18 Vincenzo Livieri/LaPresse ...

Juventus - Agnelli : "Calcio italiano unito per tornare al top. Alla Fifa quanta confusione..." : Il modello non cambierà, ci saranno sempre tre pilastri: servizi, ricavi e sport". Gli uomini scelti per guidare queste aree, come noto, sono Marco Re, Giorgio Ricci e Fabio Paratici. E' doveroso un ...

Calcio italiano in crisi - Moratti ha la soluzione : “bisogna investire nei grandi impianti e sullo spettacolo” : L’ex presidente dell’Inter ha dato la propria ricetta per risollevare il Calcio italiano dalla crisi in cui è attanagliato “Per riportare l’attenzione dei grandi media e dei grandi sponsor nel Calcio italiano serve investire nei grandi impianti sportivi e sulla qualità dello spettacolo“. Queste le parole dell’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, in occasione dell’incontro ”Impresa ...

Calcio italiano sconvolto dal Tar : ripescaggi e ricorsi - la Lega B attende le decisioni della Figc : ripescaggi– Novità clamorose in Serie B e Serie C. Difatti, il Tar del Lazio ha accolto i ricorsi presentati dai club sul format del campionato cadetto, sono state accettate le le istanze cautelari presentate da Novara, Ternana e Pro Vercelli, con l’aggiunta del Siena, sulla sospensione della pronuncia del Tribunale federale nazionale che aveva dichiarato inammissibili i ricorsi delle società. La Lega di B rimane in attesa delle ...

Gravina nuovo presidente della Figc : 'Cambiamo per rilanciare il Calcio italiano' : Comincia con la presidenza del Castel di Sangro , dal 1984 al 1996, e in quel periodo il club balza agli onori della cronaca conquistando 5 promozioni nell'arco di un decennio ed arrivando a ...