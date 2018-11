lastampa

: 'Parcheggiatori abusivi, non se ne può davvero più' - BrindisiReport : 'Parcheggiatori abusivi, non se ne può davvero più' - BrindisiReport : 'Parcheggiatori abusivi, non se ne può davvero più' - IzzoEdo : RT @LaStampa: Brindisi è davvero “Happy”, Fiat ancora ko -

(Di domenica 11 novembre 2018) Laperde, in casa contro l'Casa, 66-72,: terzo ko di fila in campionato, il sesto compresa l'Eurocup. Con Brown in panchina, il bilancio è di una vittoria, semifinale di ...