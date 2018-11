Brevi cronache romane di novembre | fra assoluzioni e referendum

romadailynews

(Di domenica 11 novembre 2018) Il(consultivo) su ATAC e l’assoluzione in primo grado del sindaco si sommano e si intrecciano in una tiepida domenica novembrina: nonostante i soliti attacchi scomposti alla stampa, nella sua globalità, e le minacce di bavagli legislativi, la canea grillina non ha di che festeggiare. La condanna “bagatellare” che avrebbe posto ipoteticamente fine alla giunta Raggi ed avrebbe forse consegnato Roma a un leghista d’accatto – magari qualche romanissimo ex AN ed ex missino – non c’è stata. L’assoluzione, invece, ripropone ed impone alla Virginia di fare il suo lavoro. Quello che non le riesce granché, un po’ perché ci mette del suo, un po’ perché per risollevare Roma servirebbe la schiena di Atlante e non le esili spalle della Raggi. C’è una certezza però e questo la Sindaca lo dice chiaramente, dato che ne paga le ...