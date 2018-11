Brescia | la sfida più attesa per irrompere tra le grandi

Basket - EuroCup 2018-2019 : serve un’impresa titanica a Trento sul campo del Valencia - sfida complicata anche per Torino in casa contro l’Unicaja - Brescia si gioca tanto in Germania con l’Ulm : Comincia domani la quinta giornata di EuroCup 2018-2019, torneo europeo che vede impegnate la Dolomiti Energia Trento, la Germani Brescia e la Fiat Torino. Il cammino delle squadre italiane sinora è stato a dir poco pessimo, con un bilancio complessivo di sole 2 vittorie su 12 match disputati. La qualificazione al turno successivo della competizione per le compagini nostrane è davvero in gran pericolo. La prima delle tre a scendere in campo sarà ...