Brasile | Max vicinissimo | ma vince Hamilton | 3° Kimi Mercedes campione

F1 – Scintille Ocon-Verstappen in Brasile - Esteban non si pente : “Max ha cercato di darmi un cazzotto” : Esteban Ocon non chiede scusa a Verstappen: le parole del pilota della Force India dopo il contatto con l’olandese della Red Bull in pista in Brasile Una gara spettacolare, oggi sul circuito di Interlagos: il Gp del Brasile ha visto trionfare Lewis Hamilton, che festeggia con la Mercedes il quinto titolo Costruttori consecutivo, ma è stato Max Verstappen il vero protagonista della gara. Sorpasso dopo sorpasso, l’olandese della ...