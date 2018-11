Boxe | Campionati UE 2018 | Maietta e Di Lernia volano ai quarti di finale

oasport

: Boxe Campionati UE 2018: Aziz Mouhiidine liquida Begadze e vola ai quarti di finale - #Campionati #2018:… - zazoomnews : Boxe Campionati UE 2018: Aziz Mouhiidine liquida Begadze e vola ai quarti di finale - #Campionati #2018:… - OA_Sport : #boxe Aziz Mouhiidine liquida Begadze e vola ai quarti di finale dei Campionati UE - BlunoteWeb : Boxe: Il tarantino Federico Antonaci ai Campionati Europei -

(Di domenica 11 novembre 2018) Ottima giornata per l’Italia aidell’Unione Europeadiche si stanno disputando a Valladolid (Spagna). Due azzurri erano impegnati sul ring in terra iberica e sono arrivati due belle vittorie ai punti che hanno permesso ai nostri portacolori di volare aidinelle rispettive categorie di peso. Francescoha avuto la meglio sul rumeno Vasile Suciu per split decision (4-1) tra i 60 kg e al prossimo turno se la dovrà vedere con il finlandese Arsian Khataev che ha avuto la meglio sullo sloveno Tadej Crnoga mentre Paolo Diha battuto il belga Ibrahim Bea Diallo sempre per 4-1 e così affronterà il quotato francese Lounes Hamraoui che ha beneficiato di un bye. per entrare in zona medaglie. Questo il commento che coach Morelli ha rilasciato tramite la FPI: “Felicissimo per le due vittorie., inattivo da giugno, è partito ...