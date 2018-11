Boom dalla Spagna | anche il Barcellona su Piatek!

sportfair

(Di domenica 11 novembre 2018) Krzysztof Piatek nel mirino dei top club europei,ilsulle tracce del calciatore del Genoa L’attaccante del Genoa, Krzysztof Piatek, è nel mirino del. A segnalare l’interessamento per il bomber rossoblù è il quotidiano spagnolo ‘Mundo Deportivo’ che svela le strategie dei catalani che puntano sul giocatore polacco come sostituto di Luis Suarez in attacco. Piatek ha dimostrato le sue doti mettendo a segno fin qui 9 gol in 12 giornate di campionato. Il Genoa però non sembra intenzionato a lasciare andare nel breve periodo il giocatore. “Parleremo del suo futuro solo in primavera o a fine campionato“, ha sottolineato il direttore sportivo dei liguri, Giorgio Perinetti, che sull’interesse di un’altra big, il Napoli, ha concluso: “I partenopei erano disposti a trattare per Piatek, ma noi non lo siamo in ...