Bonus bebè | stop dal 2019 senza proroga Il ministro | “Ci sarà ma con modifiche”

Manovra - polemiche sullo stop al Bonus bebè dal 2019. Fontana : 'Presto un emendamento' : Sul cosiddetto bonus beb in predisposizione un emendamento governativo . Il precedente governo l aveva prevista come misura a termine, destinata a cessare alla fine di quest anno. La misura ha ...

Bonus bebè - senza proroga stop nel 2019 : 17.53 Il Bonus bebé, 960 euro l'anno erogati per i neonati, non è contemplato dalla Legge di Bilancio 2019.La misura,decisa dal governo Renzi, valida fino a 3 anni del bebé, era stata rinnovata fino al 2018, ma solo fino a 1 anno del bebé. Il ministro della Famiglia Fontana assicura che il governo presenterà un emendamento alla Manovra. Spiega che il governo,dopo aver fatto delle verifiche sull'efficacia della misura, ha deciso di presentare ...

Scomparso il Bonus bebè dalla legge di Bilancio. Ma il ministro Fontana assicura : "Ci sarà - e sarà migliorativo" : "Sul cosiddetto bonus bebè è in predisposizione un emendamento governativo. Il precedente governo l'aveva prevista come misura a termine, destinata a cessare alla fine di quest'anno. La misura ha richiesto una più attenta verifica sulla sua operatività ed efficacia, all'esito della quale si è deciso di presentare, sin dalla Camera, un emendamento governativo che miri a tenere conto, e a superare, talune ...

