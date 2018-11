Bonus bebé | stop dal 2019 senza proroga del governo Il ministro | «Ci sarà»

Manovra : manca la proroga al Bonus bebè - rischio stop dal 2019 - : Nella legge di Bilancio non ci sono interventi sulla norma in scadenza nel 2018, che prevede 960 euro annui per il primo anno di vita del bambino. Ma il ministro Fontana assicura: "È in ...

Bonus bebé - stop dal 2019 Fontana : «Pronto un emendamento» : stop al Bonus bebé. Il sostegno alla nascita dei figli, 960 euro erogati mensilmente in base all'Isee, senza proroga o rinnovo per i nati da gennaio in poi non ci sarà più, perché la legge di Bilancio ...

Manovra - Fontana : 'Emendamento governo per migliorare il Bonus bebè' : "Sul bonus bebè è in predisposizione un emendamento governativo". Lo ha detto il ministro per la Famiglia e le Disabilità, Lorenzo Fontana, sottolineando che "il precedente governo l'aveva prevista ...

Bonus bebè - stop nel 2019? : Bonus bebè senza proroga scomparirà. "Il precedente governo l'aveva prevista come misura a termine , destinata a cessare alla fine di quest'anno" spiega il ministro per la Famiglia e le Disabilità ...

Addio al Bonus bebè da 960 euro? Arriva la novità per il 2019 : Il mancato rinnovo e l'assenza della misura nella legge di Bilancio avevano fatto pensare ad un Addio al Bonus: il...

Manovra - Bonus bebé senza proroga. Stop dal 2019 : MILANO - Il governo si prepara a mandare in soffitta il bonus bebé , il contributo da 960 euro previsto per i nuovi nati. La misura, introdotta inizialmente nella Legge di Bilancio 2015 e che ...

Manovra : Fontana - Bonus bebè ci sarà : ANSA, - ROMA, 11 NOV - "Sul cosiddetto bonus bebè è in predisposizione un emendamento governativo. Il precedente governo l'aveva prevista come misura a termine, destinata a cessare alla fine di quest'...

Manovra : senza proroga da 2019 stop a Bonus bebè : stop al bonus bebè. Il sostegno alla nascita dei figli, 960 euro erogati mensilmente in base all'Isee, senza proroga o rinnovo per i nati da gennaio in poi non ci sarà più, perché la legge di Bilancio ...