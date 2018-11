Bonus bebé | stop dal 2019 Fontana | «Pronto un emendamento»

Manovra - Fontana : 'Emendamento governo per migliorare il Bonus bebè' : "Sul bonus bebè è in predisposizione un emendamento governativo". Lo ha detto il ministro per la Famiglia e le Disabilità, Lorenzo Fontana, sottolineando che "il precedente governo l'aveva prevista ...

Bonus bebè - stop nel 2019? : Bonus bebè senza proroga scomparirà. "Il precedente governo l'aveva prevista come misura a termine , destinata a cessare alla fine di quest'anno" spiega il ministro per la Famiglia e le Disabilità ...

Addio al Bonus bebè da 960 euro? Arriva la novità per il 2019 : Il mancato rinnovo e l'assenza della misura nella legge di Bilancio avevano fatto pensare ad un Addio al Bonus: il...

Manovra - Bonus bebé senza proroga. Stop dal 2019 : MILANO - Il governo si prepara a mandare in soffitta il bonus bebé , il contributo da 960 euro previsto per i nuovi nati. La misura, introdotta inizialmente nella Legge di Bilancio 2015 e che ...

Manovra : Fontana - Bonus bebè ci sarà : ANSA, - ROMA, 11 NOV - "Sul cosiddetto bonus bebè è in predisposizione un emendamento governativo. Il precedente governo l'aveva prevista come misura a termine, destinata a cessare alla fine di quest'...

Manovra : senza proroga da 2019 stop a Bonus bebè : stop al bonus bebè. Il sostegno alla nascita dei figli, 960 euro erogati mensilmente in base all'Isee, senza proroga o rinnovo per i nati da gennaio in poi non ci sarà più, perché la legge di Bilancio ...