: Il governo dei parolai stoppa anche il #bonusbebè. In un paese dove la natalità è una vera emergenza, noi daremo ba… - maumartina : Il governo dei parolai stoppa anche il #bonusbebè. In un paese dove la natalità è una vera emergenza, noi daremo ba… - repubblica : Manovra, bonus bebé senza proroga. Stop dal 2019 [news aggiornata alle 15:23] - Agenzia_Ansa : Senza proroga dal 2018 stop al bonus bebè -

Ilbebé, 960 euro l'anno erogati per i neonati, non è contemplato dalla Legge di Bilancio.La misura,decisa dal governo Renzi, valida fino a 3 anni del bebé, era stata rinnovata fino al 2018, ma solo fino a 1 anno del bebé. Il ministro della Famiglia Fontana assicura che il governo presenterà un emendamento alla Manovra. Spiega che il governo,dopo aver fatto delle verifiche sull'efficacia della misura, ha deciso di presentare alla Camera un emendamento per superare "le inefficienze emerse nella sua precedente versione".(Di domenica 11 novembre 2018)