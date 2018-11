Bonafede | legge sul conflitto di interessi anche per l' editoria

Ddl approvato il decreto di legge Anticorruzione - Bonafede : “Daspo a vita per condanne sopra i due anni” : Il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge Anticorruzione messo a punto dal ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede . Un provvedimento che contiene una serie di misure, già annunciate nei giorni scorsi, come l’impiego dell’agente sotto copertura e il Daspo per i corrotti (con alcune integrazioni) . Ma anche novità come lo stop al finanziamento anonimo per partiti e fondazioni. L’ASSENZA DI SALVINI Il ...

Anticorruzione - Bonafede : “Legge in cdm entro la settimana”. Di Maio : “Cari corrotti non ammorberete più l’Italia” : “Lavoriamo per essere pronti per portare il ddl Anticorruzione già giovedì 6 settembre in Consiglio dei ministri. Anche se non sappiamo se la riunione si terrà già dopodomani o venerdì”. Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, intercettato dai cronisti a Montecitorio, ha confermato che il provvedimento sarà affrontato in cdm entro la settimana. Già ieri il testo era stato presentato, ma non si era arrivati a un voto. In questi ...