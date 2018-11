Boca-River | tutto rimandato al 24

Copa Libertadores - Boca-River 2-2 : spettacolo alla Bombonera : Si è conclusa la gara d’andata valida per la Copa Libertadores, si sono affrontate Boca e River che hanno regalato gol e spettacolo, finisce con un bellissimo 2-2. Improvvisa zampata di Abila al 34’ che ha portato avanti il Boca poi la risposta di Pratto due minuti dopo. Nuovo vantaggio del Boca al 46’ grazie a un guizzo di testa di Benedetto, poi Izquierdoz ha beffato di testa il proprio portiere Rossi. Finisce 2-2, adesso la gara ...

Copa Libertadores – Pari e spettacolo alla Bombonera : il Boca scappa due volte - il River però non muore mai : I padroni di casa vanno in vantaggio due volte con Abila e Benedetto, facendosi recuperare in entrambi i casi da Pratto e dall’autogol di Izquierdoz Serata di grande calcio in Argentina. La finale di Copa Libertadores, l’equivalente della Champions League del sudamerica, mette di fronte Boca Junior e River Plate. Chiamatelo scherzo del destino, chiamatelo appuntamento con la storia o più semplicemente ‘Superclasico’. Il derby fra le ...

Boca-River - wags e tifose : il Superclásico della bellezza! LE FOTO : Spettacolo anche fuori dal campo in Argentina per la finale di Copa Libertadores tra Boca Juniors e River Plate con le bellissime tifose e compagne di 'Xeneizes' e 'Millonarios'. Natalie Weber , ...

Boca River : il risultato della finale di Copa Libertadores in diretta live : FORMAZIONI Boca Juniors , 4-3-3, : Rossi; Jara, Izquierdoz, Magallan, Olaza; Perez, Barrios, Nandez; Pavon, Villa, Abila. Allenatore: Guillermo Schelotto River Plate , 4-4-2, : Armani; Montiel, ...