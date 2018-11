Bimba di 5 anni muore investita all' uscita dalla chiesa | travolta sotto gli occhi della

Violentata dal fratello maggiore - Bimba di 10 anni partorisce un bimbo : La violenza, avvenuta nella casa di famiglia in un villaggio rurale, scoperta solo quando i genitori hanno portato la bimba in ospedale già in avanzato stato di gravidanza. Dopo il parto cesareo, la piccola e il neonato stanno bene.--A soli 10 anni costretta a partorire e a dare alla luce un bambino dopo essere rimasta incinta a seguito di una violenza sessuale da parte del fratello maggiore. È la terribile storia di abuso e degrado famigliare ...

Molesta una Bimba di 6 anni - poi 75enne si difende : “Era un gioco che lei voleva” : Un uomo di 75 anni ha ammesso di aver Molestato in più occasioni la figlia di alcuni amici ma durante l'interrogatorio della polizia si è difeso dicendo che la bambina "lo avrebbe sedotto" per divertirsi dato che "sapeva e voleva quanto stava accadendo". È stato condannato a 22 mesi di carcere.Continua a leggere

Bimba di 4 anni : «All'asilo mi dicono cacca perché sono marron». E il padre posta il video su Fb : Sempre attingendo dalla cronaca: il giorno dopo la diffusione del video virale in cui una passeggera di un treno locale nel Napoletano prende le difese di un immigrato dello Sri Lanka dagli insulti a ...

Bimba di 4 anni - "a scuola mi dicono cacca perché sono scura". Il padre posta il video su Fb : Un ritorno "razzista" al passato che non può non preoccupare. Certo nessuno si sogna, nemmeno in un Parlamento molto spostato a destra come questo, ma non tutto, nemmeno fra chi sta in maggioranza,, ...

India - Bimba di 4 anni viene abusata nell’ospedale dov’è ricoverata : Orrore in un ospedale di Lucknow, città situata nel nord dell"India, dove una bimba di soli 4 anni è stata stuprata da cinque uomini mentre si trovava da sola nella propria camera di degenza.A quanto pare la piccola era ricoverata da circa quattro giorni nel reparto di terapia intensiva del nosocomio in seguito al morso di un serpente, a causa del quale si era reso necessario ricorrere tempestivamente alle cure del personale sanitario.Stando al ...

Bimba di 4 anni : 'A scuola mi dicono cacca perché scura'. E il padre posta il video su Fb : 'Papà perché sono nata tutta scura? A scuola mi dicono cacca, non voglio tutto marrone, voglio essere bianca come gli altri bambini'. Nelle ore in cui fa discutere il video del diverbio su un treno ...

Bimba di 4 anni - "a scuola mi dicono cacca perché sono scura". Il padre posta il video su Fb : "Papà perché sono nata tutta scura? A scuola mi dicono cacca, non voglio tutto marrone, voglio essere bianca come gli altri bambini". Nelle ore in cui fa discutere il video del diverbio su un treno della Circumvesuviana in cui una passeggera difende un immigrato cingalese dagli insulti razzisti di un giovane, ecco un altro filmato che tocca le corde dell'animo.Lo ha pubblicato su Facebook una settimana fa, ed è stato ripreso ...

Choc in India - Bimba di 4 anni violentata da cinque uomini mentre è ricoverata in ospedale : Orrore in India, dove una bambina di 4 anni, ricoverata in ospedale per il morso di un serpente, è stata violentata da 5 uomini nel suo letto nel reparto di terapia intensiva. La piccola ha raccontato tutto alla nonna: "Mi hanno sedata e imbavagliata". Fermato uno degli aggressori, caccia agli altri quattro.--Una bambina di soli quattro anni è stata stuprata da cinque uomini mentre era ricoverata nel reparto di terapia intensiva in un ospedale ...

E' morta di fame Amal : la Bimba di 7 anni diventata simbolo della guerra in Yemen : "Il mio cuore è spezzato. Amal sorrideva sempre. Ora ho paura per i figli che mi rimangono", ha detto la mamma della piccola al "New York Times" durante la telefonata in cui ha annunciato la morte ...

Bimba di 13 anni in gravissime condizioni trasportata da Firenze a Messina grazie a un volo dell’Aeronautica Militare : E’ atterrato da poco a Catania il velivolo Falcon 50 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare che ha trasportato da Firenze una bambina di tredici anni in gravissime condizioni. La paziente necessitava di essere trasferita dall’Ospedale pediatrico “Meyer” di Firenze all’Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino” di Messina. La richiesta di trasporto, come accade sempre in questi casi, è pervenuta dalla Prefettura di Firenze alla ...

Tragedia a Caserta - giovane mamma muore a 37 anni : lascia il marito e la sua Bimba : L'ennesima Tragedia provocata da un male che sempre più frequentemente colpisce persone innocenti, senza distinzione di eta', e che purtroppo, in alcuni casi, non lascia alcuno scampo. È ciò che è accaduto in provincia di Caserta nei giorni scorsi, precisamente nel comune di Santa Maria Capua Vetere, dove Annarita Cuollo, una giovane madre di appena trentasette anni, si è dovuta arrendere alla sua malattia, dopo aver combattuto con coraggio per ...

Orrore al circo - leone si libera e attacca una Bimba di 4 anni mordendola in faccia : La bambina russa si era appena allontanata dalla mamma e si era affacciata dalla rete di protezione nel tendone sventolando una bandierina. Probabilmente il leone è stato infastidito dal gesto e ha reagito di scatto sfuggendo all'addestratore e ferendola gravemente al volto. La piccola è ora ricoverata in rianimazione.--Un pomeriggio da trascorrere con la famiglia al circo si è trasformato in terrore per una bambina di soli 4 anni seduta tra le ...

Sospetto caso di meningite in Sicilia : Bimba di sei anni ricoverata in ospedale : E’ ricoverata nel Policlinico di Messina nell’Unità operativa di Patologia neonatale la bambina di Palermo che ha accusato un malore a scuola. Lo conferma la direzione sanitaria spigando che “ancora si tratta di una sospetta meningite” e che i sanitari stanno facendo “tutti gli esami necessari per capire se è confermata questa patologia e di che ceppo si tratta. Ci siamo attivati – aggiunge – come ...

Sospetta meningite a Palermo - ricoverata Bimba di sei anni : in 850 disertano la scuola : Panico all'istituto comprensivo Giotto-Borsellino di Palermo dove quasi mille alunni della scuola media ed elementare hanno disertato la scuola in seguito alla notizia di un possibile caso di meningite: ieri una bambina di sei anni si è sentita male, accasciandosi sul banco. ricoverata, si attendono notizie sulle sue condizioni. Ma il preside: "Preoccupazione immotivata".Continua a leggere