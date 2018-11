Berlusconi | Siamo all' anticamera di una dittatura

Berlusconi avverte : "Siamo alle comiche Lega-5s? Innaturali e cadranno presto" : Se l'Europa sparisse sarebbe un danno gravissimo per tutto il mondo'. Berlusconi affronta anche la questione dei rapporti con la Lega, alleata a Roma con i Cinque stelle e a Trento con Forza Italia. '...

Condono - Berlusconi : “Siamo alle comiche - M5s hanno letto norme e non le hanno capite” : Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, attacca il governo e il M5s sulla questione del decreto fiscale e del Condono: "Siamo alle comiche, è molto doloroso assistere a questo teatrino, questo è un governo innaturale. Secondo me gli esponenti del M5s hanno letto le norme sul Condono, ma non le hanno capite".Continua a leggere

Dl fisco - Berlusconi : siamo alle comiche - spero governo duri poco : "È molto brutta l'immagine che stiamo dando in Europa e in giro per il mondo - ha aggiunto -. Io spero che questa situazione duri poco", ha aggiunto.

Berlusconi : sono preoccupato dalla deriva autoritaria del governo - siamo vicini al baratro : Silvio Berlusconi si è detto "preoccupato dalla deriva autoritaria" dei 5 stelle e che questo governo porti al "baratro" non solo economico ma anche sul fronte delle ‎libertà. "Auspichiamo la fine prossima di questo governo - ha aggiunto - e il centrodestra si ripresenterà agli elettori".‎

Monza a Berlusconi - ormai ci siamo : prenderà il 100% delle quote : MILANO - L'addio al calcio è durato poco, pochissimo. Silvio Berlusconi è pronto per una nuova avventura. La Fininvest è a un passo dall'acquisto del Monza, società che per molti anni è stata vicina ...

Il centrodestra : insieme in tutte le elezioni. E Berlusconi : «Siamo uniti - Torneremo presto al governo» : «In Parlamento il centrodestra, con il nostro movimento in prima linea, farà di tutto - sottolinea - affinché nella prossima legge di bilancio ci siano gli impegni presi dalla nostra area politica ...