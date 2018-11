Berlusconi lancia l' allarme | Stiamo come nel ' 94

Silvio Berlusconi pronto a lanciare “Altra Italia” per le elezioni Europee : Rumors sempre più insistenti vogliono il Cavaliere pronto a "mettere da parte Forza Italia" per presentare alle Europee una specie di cartello politico, dal nome "Altra Italia". Lui per ora ribadisce che FI non morirà, ma spiega di voler allargare il campo ai moderati e alle nuove forze del civismo.Continua a leggere

Berlusconi lancia il Monza : "L'obiettivo è la Serie A" : Il nuovo patron per la prima al Brianteo: "Il derby con il Milan tra tre anni? Non è un sogno, io sono milanista dalla nascita"

Berlusconi lancia un nuovo appello a Salvini : "Con M5S baratro economico e democratico" : "Continuiamo a rivolgerci a Salvini e alla Lega perché i programmi di centrodestra e M5S sommandosi non possono portare ad altro che all'esplosione del bilancio". Lo dice Silvio Berlusconi, a margine di una riunione di Forza italia. "Auspichiamo la fine prossima di questo governo e che il centrodestra si ripresenti agli elettori unito per vincere", aggiunge. "Abbiamo paura che l'Italia possa avviarsi verso un baratro non solo economico ma ...

Martina : “Berlusconi candidato alle europee? Dovrà sciogliere ambiguità. Vuole distruggerla o rilanciarla?” : “C’è chi Vuole distruggere l’Europa, c’è chi Vuole rilanciarla. Noi la vogliamo rilanciare. Berlusconi avrà grandi ambiguità da sciogliere perché continua a tenere un piede nel rapporto con Salvini, e quest’ultimo si allea con Le Pen. Per cui Berlusconi Dovrà sciogliere alcune ambiguità di fondo che non ha sciolto fin qui”. Così il segretario nazionale del Pd, Maurizio Martina, a margine della chiusura della ...