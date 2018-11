Berlusconi | Il governo cadrà presto Poi mandato al centrodestra o voto

Berlusconi : "C'è clima illiberale - anticamera della dittatura | Da Torino un 'avviso' al governo" : L'ex premier è intervenuto durante il congresso dei giovani di Forza Italia: "Sono ancora in campo per dare un contributo al nuovo salvataggio dell'Italia"

Governo - Berlusconi : “Non durerà 5 anni - Lega non tradirà elettori. M5s contro la stampa? Anticamera di dittatura” : “Sono convinto che questo Governo non potrà durare cinque anni, la Lega si accorgerà presto di non poter tradire il programma del centrodestra presentato ai nostri elettori. Questo Governo cadrà e allora ci saranno due possibilità. La prima: un mandato al centrodestra che trovi i voti neccessari in parlamento per formare una maggioranza, oppure si andrà a nuove elezioni”. Lo ha detto Silvio Berlusconi, a margine del congresso ...

Forza Italia e Berlusconi scendono in piazza contro il governo e quindi contro Salvini : Forza Italia pronta a scendere in piazza per protestare contro il governo e quindi contro Salvini, alleato del leader Silvio Berlusconi Forza Italia scende in piazza contro il governo. Due volte. Questo sabato e anche il prossimo. A Torino. È sfida aperta a chi, come i Cinquestelle, vuole bloccare la Tav. E anche alla Lega, che sulla carta è alleata degli azzurri. Ma è pure partner di una maggioranza di governo che, attraverso il suo ministro ...

Giorgia Meloni - il retroscena di Vespa sull'ingresso nel governo : 'Esclusi per non far soffrire Berlusconi' : Poche ore prima che nascesse il governo di Giuseppe Conte con il sostegno di Lega e Movimento Cinque Stelle, Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia sono stati vicinissimi a far parte della squadra. Come ...

Silvio Berlusconi : “Governo è Armata Brancaleone - Salvini resta alleato con FI” : In occasione della presentazione del nuovo libro di Bruno Vespa torna a parlare Silvio Berlusconi, che attacca ancora il governo guidato da Giuseppe Conte ed esclude che nel prossimo futuro possa andare in porta un'alleanza anche elettorale fra il Movimento 5 Stelle e la Lega di Matteo Salvini.Continua a leggere

Governo - Berlusconi : 'Il centrodestra già ora avrebbe la maggioranza' : "Salvini mi ha assicurato che per il Carroccio l'opzione politica del futuro era e rimane il centrodestra", ha aggiunto.

Tav - Berlusconi : 'Opera fondamentale - governo inadeguato' : Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in una nota denuncia le "gravi incertezze sull'attuazione delle grandi opere, fino a mettere in forse un'infrastruttura fondamentale come la Tav". ...

Berlusconi : "M5S al governo è un pericolo. La Lega ora stacchi la spina" : In una nota, la Conferenza dei coordinatori ha espresso preoccupazione per le condizioni del Paese e in particolare per quanto riguarda la politica economica proposta dal governo. Secondo la ...

Berlusconi a Salvini : “Ferma questo Governo e torniamo a governare insieme” : Berlusconi torna a parlare di Governo e degli amici della Lega “Non oso fare previsioni, ma ai nostri alleati della Lega, con i quali governiamo bene molti territori, dico: dateci una data entro la quale metterete fine a questa alleanza innaturale” con il M5s, ha affermato Berlusconi.. “Ci saranno elezioni territoriali e cittadine. Non so come potremo andare ancora a elezioni con una Lega che continua a ignorare il programma ...

Manovra - Berlusconi : “Aumenta debito per assistenzialismo. Lega metta fine a governo contro natura” : “Alla Lega diciamo: questo governo è contro natura e produce solo situazioni negative, ci porta a cose difficilissime quindi gli dico, mettete un alt alla continuazione di questo governo”. Lo ha detto Silvio Berlusconi a margine della presentazione del libro ‘Bettino Craxi-Uno sguardo sul mondò al teatro Franco Parenti di Milano. “Questo governo è un’alleanza illogica e innaturale”. E sulla Manovra ha aggiunto: ...

Berlusconi : 'La Lega fermi questo governo - è un'alleanza contro natura' : "Alla Lega diciamo: 'questo governo è contro natura e produce solo situazioni negative, ci porta a cose difficilissime'. Quindi dico: 'Mettete un alt alla continuazione di questo governo'". Lo ha ...

Berlusconi : Lega fermi questo Governo - è alleanza contro natura : Milano, 29 ott., askanews, - Alla Lega 'diciamo di guardare la realtà: questo Governo è contro natura e produce solo situazioni negative, ci porta a situazioni difficilissime. Mettete un alt alla ...

Berlusconi : 'Lega fermi questo governo - è alleanza contro natura' : "Alla Lega diciamo: 'questo governo è contro natura e produce solo situazioni negative, ci porta a cose difficilissime'. Quindi dico: 'Mettete un alt alla continuazione di questo governo'". Lo ha ...

Berlusconi : Lega fermi questo Governo - è alleanza contro natura : Milano, 29 ott. , askanews, - Alla Lega "diciamo di guardare la realtà: questo Governo è contro natura e produce solo situazioni negative, ci porta a situazioni difficilissime. Mettete un alt alla ...