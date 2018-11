Berlusconi e il Milan | Molti tifosi ce l' hanno con me | ma non ce la facevo più

Silvio Berlusconi - la teoria del Cav sul perché ha perso le elezioni : 'Cosa è successo dopo l'addio al Milan' : dopo aver innovato la comunicazione politica negli ultimi due decenni, Berlusconi ammette l'errore di aver sottovalutato l'impatto dei social network sulla campagna elettorale, un errore che per ...

Berlusconi parla del Milan : “è una sofferenza vedere la squadra in campo in una maniera poco efficace” : “E’ una sofferenza vedere il Milan in campo in una maniera poco efficace”. Silvio Berlusconi ribadisce le critiche a Rino Gattuso, in bilico dopo le sconfitte contro Inter e Betis Siviglia. “Ci sono stati pochi tiri in porta e il nostro centravanti non ha avuto modo di ricevere passaggi. Tutto questo dipende naturalmente dal modulo, che spero che possa presto cambiare”, ha notato l’ex presidente ...

Milan - Gennaro Gattuso a Luciano Moggi : 'I giocatori mi odiano. E a Silvio Berlusconi dico che...' : La sicurezza che Luciano Spalletti e Rino Gattuso ostentano a poche ore dal derby fa parte di un copione arcinoto ma indispensabile da seguire, soprattutto alla vigilia di un Inter-Milan così pesante. ...

Milan - ha ragione Silvio Berlusconi? Solo tre squadre in Serie A usano il modulo di Gennaro Gattuso : Fosse politica, Gattuso con il suo 4-3-3, dove ogni giocatore è al suo posto, rappresenterebbe la maggioranza, Berlusconi la minoranza. In A le squadre che si schierano con due punte sono infatti 9 ...

Nino Formicola : "Berlusconi mi volle come testimonial del Milan. Dissi no e chiamò Abatantuono" : Quel giorno di luglio del 1986 ci sarebbe dovuto essere anche lui, ma alla fine declinò l’invito. “Silvio Berlusconi mi chiese di fare da testimonial alla presentazione del Milan, quando arrivarono gli elicotteri”, racconta oggi Nino Formicola.Ospite a Che fuori tempo che fa, il comico - che per anni ha dato vita al duo Gaspare e Zuzzurro assieme al compianto Andrea Brambilla – spiega di aver risposto negativamente alla proposta ...

Silvio Berlusconi - la frase che umilia Rino Gattuso : 'Ecco che cosa sbaglia con il Milan' : Silvio Berlusconi è un fiume in piena nel giorno dell'esordio del suo Monza contro la Triestina nel campionato di serie C. Il Cav ne ha per tutti, non solo per i suoi giocatori nello spogliatoio, ma ...

Berlusconi ritorna al calcio : dal Milan al Monza : L'ultimo amore ottuagenario del Cavaliere è la squadra di Lega pro acquistata dalla Fininvest. Due anni fa era sull'orlo del fallimento e non è mai stata in serie A -

Milan - Berlusconi : «Da Elliott garanzie e non farà figuracce» : «Un derby Monza-Milan entro tre anni come spera Galliani? Io sono rossonero dalla nascita» L'articolo Milan, Berlusconi: «Da Elliott garanzie e non farà figuracce» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Berlusconi - che stoccata al Milan e a Gattuso! : Silvio Berlusconi torna a parlare di Milan. E lo fa da una location tutta nuova per lui, ovvero dallo stadio Brianteo che, nella giornata di ieri, ha ospitato il match interno del suo Monza, per il quale il leader di Forza Italia ha rilevato il 95% delle quote. Durante l’intervallo, l’ex presidente rossonero è stato intercettato dai giornalisti di Sportitalia e ha rilasciato delle dichiarazioni sulla sua ex squadra destinate a far ...

Milan - che bordata di Berlusconi a Gattuso : “servono due punte - non so come faccia a non capirlo” : Il Cavaliere ha parlato dell’attuale momento del Milan, non lesinando una frecciatina a Gattuso Il presente si chiama Monza, ma Silvio Berlusconi non può assolutamente dimenticarsi del suo Milan. Presente allo stadio Brianteo per assistere al match con la Triestina, il Cavaliere è tornato a parlare del momento del club rossonero, lanciando una frecciata velenosa a Gattuso. LaPresse/Matteo Cogliati “Di questa proprietà si può ...

Berlusconi - discorso al Monza/ Video - poi punge il Milan di Gattuso : "Non mi piace - non gioca con le 2 punte" : Berlusconi a vedere il Monza, Video: il discorso negli spogliatoi del nuovo numero uno biancorosso. Con la Triestina segna Negro. E dire che il Cavaliere vuole una squadra di soli italiani..(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 23:09:00 GMT)

Milan - Berlusconi boccia i rossoneri : “Non mi piace come gioca” : Silvio Berlusconi boccia i rossoneri. L’ex patron del Milan, dopo la sfida tra Monza e Triestina terminata in parità, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sul Milan, sull’assetto tattico ideato da Gattuso evidenziando alcuni suggerimenti tattici. Berlusconi: “Milan? Io giocherei con il trequartista” L’ex Presidente rossonero e attuale presidente del Monza […] L'articolo Milan, ...

Berlusconi a Gattuso : "Milan a due punte" : MONZA, 14 OTT - 'Mi piace il Milan di Gattuso anche se gioca ad una punta sola? No, non mi piace'. L'ex patron del Milan e nuovo proprietario del Monza Silvio Berlusconi bacchetta Gennaro Gattuso, reo ...