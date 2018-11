Berlusconi | “Clima illiberale | anticamera della dittatura” Salvini | “Sciocchezze da

ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 novembre 2018) Scontro a distanza tra Silvioe Matteo. Il primo colpo è arrivato dall’ex Cavaliere che, parlando davanti ai giovani di Forza Italia, ha detto: “C’è un’aria di illibertà, siamo in una democraziadittatura, se continua così”. Ha pure detto che “il governo cadrà” e che “gli alleatiLega non deluderanno gli elettori”. Ma l’alleato vicepremier, a margine del salone delle due ruote di Milano, ha gelato: “Io certe sciocchezze le lascerei dire ai burocrati di Bruxelles e ai frustrati di sinistra. Chi parla di rischio dittatura in Italia non ha ben presente che l’Italia sta bene. Mi dispiace cheusi le parole che di solito usano i Renzi, le Boldrini e gli Juncker”. L'articolo: “Clima...