Belotti critico dopo la sconfitta del Toro | “fatto un passo indietro Nazionale? Devo

sportfair

(Di domenica 11 novembre 2018)sa bene che quella di ieri contro il Parma è stata una gara sottotono per il suo Torino, sconfitto da Inglese e compagni Il Gallofa autocritica.ladel Torino contro il Parma, l’attaccante si è presentato ai microfoni di Skysport da buon capitano, per spiegare lae la sua mancata convocazione in: “Oggi abbiamo fatto unrispetto a domenica, sembravamo un’altra squadra, anche perché il Parma ci ha messo sotto dal punto di vista del gioco e dell’intensità. Complimenti a loro ma i nostri demeriti sono tanti. Dobbiamo migliorare tanto, soprattutto dal punto di vista della continuità. Dobbiamo rimanere uniti e compatti per fare i risultati che vogliamo. Non abbiamo creato tantissimo, volevamo il pareggio ma non abbiamo avuto occasioni nitide. Ci riuniremo tutti insieme come abbiamo sempre fatto, è ...