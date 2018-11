Bebe Vio trascina l' Italia in Coppa del Mondo!

huffingtonpost

: ???? Orgoglio italiano! Bravissima @VioBebe ???? ?????? #9novembre #BebeVio #Paralimpiadi - Radio105 : ???? Orgoglio italiano! Bravissima @VioBebe ???? ?????? #9novembre #BebeVio #Paralimpiadi - repubblica : ?? Scherma paralimpica, Bebe Vio vince la Coppa del mondo nel fioretto ?? - repubblica : Scherma, Bebe Vio trascina l'Italia alla conquista della coppa del mondo [news aggiornata alle 13:07] -

(Di domenica 11 novembre 2018) Una nuova impresa perVio: l'azzurra della scherma paralimpica ha condotto l'alla conquista delladel Mondo a squadre, a Tbilisi, con un'eccezionale rimonta nella semifinale con la Cina, una finale anticipata: all'ultimo incontro azzurre sotto 40-31,contro la fortissima Bian subisce due stoccate, poi incontro fermato per la ruota della sua carrozzina che si stacca, fortunatamente senza conseguenze. Alla ripresa, l'azzurra infila 14 stoccate:45 Cina 44. In finale con l'Ungheria si completa il trionfo, 45-33 con altre 18 stoccate complessive diVio."Mi sono divertita così tanto che volevo che quell'assalto non finisse mai", commenta. "Ero tranquilla a quel punto ho tirato per divertirmi, non guardavo il risultato e tiravo e basta, meglio che potevo. Finché alla fine... che bella la scherma, soprattutto quando posso condividerla con la mia ...