Scherma - Bebe Vio trascina le azzurre alla vittoria della Coppa del Mondo : La squadra, campione del Mondo in carica e fresca vincitrice del titolo europeo 2018, si conferma ai vertici grazie al successo giunto in finale contro l'Ungheria col punteggio di 45-33. Il cammino ...

Bebe Vio trascina l'Italia in Coppa del Mondo : Il successo, per la campionessa veneta, vale l'aritmetica certezza della conquista della Coppa del Mondo 2018 di specialità , che non può che completare una stagione che l'ha vista protagonista ...

Bebe Vio trascina l'Italia alla conquista della Coppa del Mondo : Una nuova impresa per Bebe Vio: l'azzurra della scherma paralimpica ha condotto l'Italia alla conquista della Coppa del Mondo a squadre, a Tbilisi, con un'eccezionale rimonta nella semifinale con la Cina, una finale anticipata: all'ultimo incontro azzurre sotto 40-31, Bebe contro la fortissima Bian subisce due stoccate,...

Scherma paralimpica - Coppa del Mondo di fioretto a squadre : Bebe Vio trascina l'Italia alla vittoria : "Non mi sono mai divertita così tanto". Dopo aver trascinato l'Italia alla conquista della Coppa del Mondo di fioretto a squadre , Bebe Vio dichiara ancora una volta il suo amore per la Scherma. A Tbilisi la fiorettista veneziana, già con in tasca il suo quarto Mondiale in singolo, si è presa ...

Scherma paralimpica : Bebe Vio conquista il titolo a Tbilisi : Una straordinaria rimonta nella semifinale contro la Cina firmata Bebe Vio consente all'Italia di portare a casa la Coppa del mondo nella Scherma paralimpica, specialità fioretto. L'azzurra nella gara a Tbilisi di fioretto femminile, categoria B, nella prima giornata della tappa che ha aperto la fase di qualificazione ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020, ha infatti superato la cinese Bian, infilando - dopo una sosta forzata ...

Mitica Bebe Vio : trascina l'Italia sul tetto del mondo : A Tbilisi, dove si è disputata la finale di Coppa del mondo per la scherma a squadre paralimpica , la ventunenne si è resa protagonista di una rimonta che ha avuto dell'incredibile. View this post on ...

Bebe Vio trascina l’Italia in Coppa del Mondo - fantastico trionfo a Tblisi : L'Italia conquista la Coppa del Mondo di Fioretto. Bebe Vio, che ha conquistato l'oro nei giorni scorsi nel torneo individuale, ha guidato le azzurre. Memorabile la rimonta contro le cinesi in semifinali, con la Vio che ha infilato 14 stoccate consecutive. In finale l'Italia ha battuto l'Ungheria.Continua a leggere

Scherma - Italia show in Coppa del Mondo! Bebe Vio rimonta da 31-40 contro la Cina - trionfo azzurro a Tblisi : L'Italia della Scherma paralimpica sa solo vincere : le azzurre del fioretto hanno trionfato a Tblisi , Georgia, dove si è disputata una tappa della Coppa del Mondo valida per la qualificazione alle Paralimpiadi di Tokyo 2020. La strepitosa Bebe Vio, la capitana Loredana Trigilia e Andrea Mogos hanno fatto festa al termine di una giornata davvero ...

Mitica Bebe Vio : trascina l’Italia sul tetto del mondo : Bebe Vio inarrestabile: è ancora oro mondialeBebe Vio inarrestabile: è ancora oro mondialeBebe Vio inarrestabile: è ancora oro mondialeBebe Vio inarrestabile: è ancora oro mondialeBebe Vio inarrestabile: è ancora oro mondialeBebe Vio inarrestabile: è ancora oro mondialeBebe Vio inarrestabile: è ancora oro mondialeBebe Vio inarrestabile: è ancora oro mondialeBebe Vio inarrestabile: è ancora oro mondialeBebe Vio inarrestabile: è ancora oro ...

Nuova impresa Bebe Vio - trascina l'Italia alla conquista della Coppa del Mondo : Scherma paralimpica. Una Nuova impresa per Bebe Vio: l'azzurra della scherma paralimpica ha condotto l'Italia alla conquista della Coppa del Mondo a squadre, a Tbilisi, con un'eccezionale rimonta nella semifinale con la Cina, una finale anticipata: all'ultimo incontro azzurre sotto 40-31, Bebe contro la fortissima Bian subisce due stoccate,...

Bebe Vio - un'altra impresa. Trascina l'Italia alla conquista della Coppa del Mondo : Bebe Vio inarrestabile, vince la quarta Coppa del Mondo di fioretto "Mi sono divertita così tanto che volevo che quell'assalto non finisse mai ..", ha raccontato Bebe Vio all'Ansa. "Ero tranquilla - ...

Nuova impresa Bebe Vio - trascina l'Italia alla Coppa Mondo : Scherma paralimpica. Una Nuova impresa per Bebe Vio: l'azzurra della scherma paralimpica ha condotto l'Italia alla conquista della Coppa del Mondo a squadre, a Tbilisi, con un'eccezionale rimonta nella semifinale con la Cina, una finale anticipata: all'ultimo incontro azzurre sotto 40-31, Bebe contro la fortissima Bian subisce due stoccate,...

Scherma Paralimpica - Bebe Vio regala la coppa del mondo all'Italia : Una nuova impresa per Bebe Vio: l'azzurra della Scherma Paralimpica ha condotto l'Italia alla conquista della coppa del mondo a squadre, a Tbilisi, con un'eccezionale rimonta nella...

Scherma - Italia show in Coppa del Mondo! Bebe Vio rimonta da 31-40 contro la Cina - trionfo azzurro a Tblisi : L’Italia della Scherma paralimpica sa solo vincere: le azzurre del fioretto hanno trionfato a Tblisi (Georgia) dove si è disputata una tappa della Coppa del Mondo valida per la qualificazione alle Paralimpiadi di Tokyo 2020. La strepitosa Bebe Vio, la capitana Loredana Trigilia e Andrea Mogos hanno fatto festa al termine di una giornata davvero incredibile: il nostro terzetto ha saltato i quarti di finale in quanto testa di serie numero 1, ...