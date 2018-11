Bebe Vio trascina l'Italia in Coppa del Mondo! : Una nuova impresa per Bebe Vio: l'azzurra della scherma paralimpica ha condotto l'Italia alla conquista della Coppa del Mondo a squadre, a Tbilisi, con un'eccezionale rimonta nella semifinale con la Cina, una finale anticipata: all'ultimo incontro azzurre sotto 40-31, Bebe contro la fortissima Bian subisce due stoccate, poi incontro fermato per la ruota della sua carrozzina che si stacca, fortunatamente senza conseguenze. Alla ripresa, l'azzurra ...

Scherma – Coppa del Mondo di Tblisi 2018 : Bebe Vio - Triglia e Mogos sono d’oro : La Scherma paralimica regala grandi soddisfazioni all’Italia: dopo la vittoria di Bebe Vio nella gara individuale a Tblisi, anche nella gara a squadre la schermitrice è d’oro Bebe Vio, Loredana Trigilia e Andrea Mogos conquistano la gara a squadre della Coppa del Mondo di Tblisi 2018 con la vittoria in finale sull’Ungheria. Le azzurre della Scherma paralimpica dopo aver sconfitto in semifinale la Cina, con una rimonta da ...

Bebe Vio vince per la quarta volta consecutiva la Coppa del Mondo di Fioretto : A Tblisi in Georgia Bebe Vio trionfa e vince per la quarta volta consecutiva la Coppa del Mondo di Fioretto. Un trionfo prestigioso che ha ancora più valore, perché questa era la prima tappa d'avvicinamento ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Adesso la Vio cercherà di vincere anche l'oro a squadre.Continua a leggere

Bebe Vio di nuovo regina del fioretto - oro in Coppa del Mondo : Bebe VioBebe VioBebe VioBebe VioBebe VioBebe VioBebe VioBebe VioBebe VioBebe VioÈ sua anche la Coppa del Mondo 2018. Bebe Vio non si ferma più. A Tbilisi, in Georgia, prima prova della nuova stagione di Coppa del Mondo, ha vinto la gara individuale di fioretto (categoria B) battendo la russa Irina Mishurova, avversaria ormai abituale, per 15-5 e è aggiudicata aritmeticamente la Coppa del Mondo 2018. https://www.instagram.com/p/Bp7MZXvH45H/ È la ...

