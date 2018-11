Basket Serie A – Risultati e classifica aggiornata dopo la 6ª giornata

Risultati Serie A Basket 6ª giornata – Ricci trascina Cremona alla vittoria - ancora un ko per Pistoia : Niente da fare per Pistoia nella sfida serale di Serie A: la Vanoli Cremona porta a casa un’importante vittoria per 73-90 Si è conclusa la domenica di sfide sul parquet in tutta Italia. ancora manca una sfida, che andrà in scena domani sera, per chiudere la sesta giornata del campionato italiano di Basket di Serie A, ma intanto è tanto lo spettacolo che i giocatori hanno regalato in campo oggi. L’ultima sfida è stata quella ...

Risultati Serie A Basket 6ª giornata – Bologna supera Cantù - Avellino vince in trasferta a Varese : La Virtus Bologna supera Cantù in casa, Avellino sbanca Varese: i Risultati della 6ª giornata di Serie A Dopo le vittorie di Brindisi nel lunch match e di Milano nel pomeriggio, la domenica della 6ª giornata della Serie A di Basket prosegue con altre due gare che precedono il posticipo serale fra Pistoia e Cremona. La prima delle due sfide si gioca alla Land Rover Arena di Bologna, palazzetto nel quale la Virtus mantiene il fattore campo e ...

Risultati Serie A Basket 6ª Giornata – Olimpia Milano implacabile : Mike James stende Reggio Emilia : L’Olimpia Milano trova il sesto successo in altrettante partite di campionato: i ragazzi di coach Pianigiani supera Reggio Emilia 100-75 Continuano a viaggiare appaiate Venezia e Milano, entrambe in testa al campionato di Serie A, con 12 punti raccolti in 6 partite. Al successo di ieri dei veneti, vittoriosi a Sassari, ha risposto nel pomeriggio di oggi l’Olimpia Milano, superando 100-75 Reggio Emilia. Fra le file dei campioni in carica si ...

Basket - Serie A : Moraschini e Banks lanciano Brindisi - Torino stop : Contro Brindisi arriva un'altra sconfitta per la Fiat Torino. I gialloblù, senza Delfino, McAdoo, Cusin e Cotton e con i due nuovi acquisti Portannese e Jaiteh subito in campo, giocano una partita ...

Basket - Serie A : Torino perde ancora - Brindisi passa al PalaVela 72-66 : Torino-Brindisi, la cronaca L'inizio vede le due squadre piuttosto contratte in attacco, con gli ospiti che conducono 8-7 a metà periodo, in cui si vedono più errori che canestri. Coach Brown regala ...

Risultati Serie A Basket 6ª giornata – Torino ko contro Brindisi nel lunch match : decisivo Banks : Torino crolla in casa contro Brindisi nel lunch match della 6ª giornata della Serie A di Basket: gli ospiti trascinati da un super Adrian Banks Dopo le vittorie di Venezia e Trento nella serata di ieri, la 6ª giornata della Serie A di Basket prosegue con il classico anticipo di mezzogiorno: in campo al Pala Ruffini Torino contro Brindisi. La formazione di casa subisce la terza sconfitta consecutiva, rimandando ancora una volta l’aggancio ...

Basket - Serie A 2018-2019 : Brindisi corsara a Torino con belle prestazioni degli USA e di Moraschini : Continua a convincere moltissimo l’Happy Casa Brindisi, che coglie una pesante vittoria al PalaVela per portarsi a otto punti in classifica. La formazione di coach Vitucci ha superato la Fiat Torino con il punteggio di 66-72, trovando ottimi riscontri da buona parte dei suoi giocatori. In particolare, tripla doppia sfiorata per Adrian Banks (17 punti, 9 rimbalzi e 8 assist), ma ci sono anche 12 punti di Wes Clark, 11 di Jeremy Chappell, 10 ...

Risultati Serie A Basket 6ª giornata – Venezia non si ferma più : Trento batte Brescia : Venezia raccoglie il sesto successo in altrettante gare, Trento vince a domicilio contro Brescia: i Risultati della 6ª giornata della Serie A di Basket La 6ª giornata della Serie A di Basket si apre con due match davvero interessanti che fanno compagnia in questo sabato sera agli appassionati della palla a spicchi: Sassari-Venezia e Trento Brescia. Nella sfida delle 20, Venezia sbanca il Palasport Roberta Serradimigni di Sassari vincendo ...

Basket femminile - Serie A1 2018-2019 : 21 di Macchi non bastano a Napoli contro Schio - Empoli prima gioia della stagione : In un anomalo sabato sera di novembre va in scena il sesto turno del campionato di Serie A1 femminile, poiché da domani ci sarà il raduno della Nazionale allenata da Marco Crespi in preparazione degli ultimi due impegni delle qualificazioni a EuroBasket 2019. Nonostante la vittoria della sua ex squadra, a vivere una notte d’epoca è Macchi, a 39 anni, che per poco, assieme a Tagliamento, non trascina Napoli al colpo di giornata. Da ...

Basket femminile - 6a giornata Serie A1 2018-2019 : Schio-Napoli vale il secondo posto - Venezia attende Vigarano per proseguire la striscia di vittorie : Andrà in scena domani, sabato 10 novembre, la 6a giornata del campionato di Serie A1 di Basket femminile, ultimo appuntamento prima della sosta per la Nazionale. Le azzurre di coach Marco Crespi si raduneranno domenica 11 novembre (per questo le partite sono state anticipate a sabato) in vista degli ultimi due decisivi incontri per le qualificazioni ad EuroBasket Women 2019. L’Italia sarà impegnata sabato 17 novembre in Croazia e mercoledì ...

Basket - 6a giornata Serie A 2018-2019 : Venezia anticipa con Sassari - Milano ospita Reggio Emilia : La sesta giornata della Serie A di Basket si apre domani con due anticipi. Nel primo scende in campo la Reyer Venezia, che sarà ospite del Banco di Sardegna Sassari. La squadra di coach De Raffaele vuole mantenere la sua imbattibilità in campionato ed è reduce da una bella vittoria in Champions League, ma se la vedrà con una Dinamo che vuole riscattare il ko di Cremona e che vuole confermare il buon inizio di stagione (attualmente al quarto ...

Calendario Serie A Basket - 6a giornata. Gli orari di tutte le partite del fine settimana : come vederle in tv e streaming : Tutto pronto per la 6a giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di basket. Si comincia già domani, sabato 10 novembre, con i due anticipi: alle 20.00 Banco di Sardegna Sassari-Umana Reyer Venezia e alle 20.30 Dolomiti Energia Trentino-Germani basket Brescia. Domenica 11 novembre alle 12.00 sarà la volta di Fiat Torino-Happy Casa Brindisi, mentre nel pomeriggio scenderanno in campo A|X Armani Exchange Milano-Grissin Bon Reggio Emilia alle ...

Basket - Serie A 2018-2019 : Cantù ingaggia Andrea La Torre per tre anni : La Red October Cantù preleva dall’Olimpia A|X Armani Exchange Milano Andrea La Torre, che però non ha mai giocato partite ufficiali per il club meneghino, essendo sempre stato impiegato durante alcuni incontri di pre-season e poi girato in prestito ad altre società. Il contratto firmato dal giocatore è di tre anni, con uscita a favore del club alla fine di ogni stagione. Classe 1997, La Torre si è formato cestisticamente alla Stella ...

Basket - Serie A 2018-2019 : in arrivo la sentenza del BAT che condanna Torino a pagare Lamar Patterson dopo il divorzio a febbraio : Come se non bastassero i problemi avuti con la questione (finita bene) dell’intervento di Larry Brown e con un’EuroCup praticamente finita dopo sei sconfitte nelle prime sei partite, un’altra grana si abbatte sulla Fiat Torino. Stando a quanto riportato da Tuttosport, infatti, l’Auxilium starebbe per essere sanzionata dal BAT della FIBA in merito a pagamenti non corrisposti a Lamar Patterson. I fatti: Patterson è stato ...