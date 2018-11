Bari | otto casi di morbillo in ospedale | infezione partita da no-vax

Bari - caffè 'al vetro' sul lungomare : parcheggia l'auto e la ritrova col finestrino rotto : Domenica pomeriggio da dimenticare per una povera famiglia barese, colpevole solo di essere andata in centro per un giro. L'occasione è data dall'apertura del Castello Svevo e così dopo pranzo tutti ...

Aeroporti Bari e Brindisi - continua trend positivo : +12 - 8% a ottobre : Nel mese di ottobre, i passeggeri in arrivo e partenza nei due Aeroporti, Bari e Brindisi, sono stati poco più di 695mila il +12,8% rispetto allo stesso mese del 2017. Di questi, 253mila circa sono ...

Previsione Lotto su Bari del 03-11-2018 sistema ridotto di 10N a G2 : Previsione Lotto su Bari del 03-11-2018 sistema ridotto di 10 numeri a garanzia del 2 (ambo), per la ruota di Bari, sviluppato in 12 terzine, valido a partire dalla data indicata. La Previsione Lotto su Bari del 03-11-2018 proposta è stato elaborato con la seguente condizione, numeri in gioco 10, ridotto n-1, il sistema nella versione integrale sviluppa 120 terzine. […] L'articolo Previsione Lotto su Bari del 03-11-2018 sistema ridotto di ...

Petrolio - Barile Wti cala fin sotto 63 dollari su minimi da 7 mesi : Roma, 2 nov., askanews, - Prezzi del Petrolio ai minimi da due mesi a questa parte. E nel caso del West Texas Intermediate ai valori più bassi da 7 mesi, mentre il moltiplicarsi di segnali di ...

Petrolio - Barile Wti cala fin sotto 63 dollari su minimi da 7 mesi : Roma, 2 nov., askanews, - Prezzi del Petrolio ai minimi da due mesi a questa parte. E nel caso del West Texas Intermediate ai valori più bassi da 7 mesi, mentre il moltiplicarsi di segnali di ...

27 ottobre - GRANDI POETI DIALETTALI ITALIANI Differenti linguaggi poetici : Triliusa all'Eccezione di Bari : Il Trilussa dei sonetti concentra la sua attenzione sulla cronaca spicciola della Roma borghese e piccolo-borghese, non solo per cogliere il contrasto fra le apparenze e la verità della vita e della ...

27 ottobre - "Travolte" con Tiziana Gerbino e Masha Valentino a Molfetta - Bari - : 8 gli spettacoli in programma da ottobre a maggio, "una rassegna di spettacoli -suggerisce il curatore - che, ognuno a suo modo, parlino al cuore: siano essi racconti di vite sgangherate o tragiche, ...

27 28 ottobre - Per la rassegna Actor - "Il Gabbiano Ovvero quanta strada ha fatto Cechov per arrivare a Yokoama?"- Bari : La Fabbrica dell'Attore vuole ricordare Giancarlo Nanni – fondatore e anima della compagnia, prematuramente scomparso nel 2010 – con la riproposta di uno degli spettacoli che meglio rappresentano la ...

Bari - poliziotto suicida in questura : per uccidersi spara con la pistola d'ordinanza : Tragedia in questura a Bari . Un sovrintendete di polizia si è suicidato questo pomeriggio negli uffici della Digos , al secondo piano della questura del capoluogo pugliese. Da quanto si è appreso, l'...

Bari - poliziotto suicida in questura : per uccidersi ha usato la pistola d'ordinanza : Tragedia in questura a Bari . Un sovrintendete di polizia si è suicidato questo pomeriggio negli uffici della Digos , al secondo piano della questura del capoluogo pugliese. Da quanto si è appreso, l'...

La Vita in diretta/ Anticipazioni e ospiti 26 ottobre : gli arresti di Bari e il gossip : Francesca Fialdini e Tiberio Timperi tornano con l'ultima puntata della settimana de La Vita in diretta tra gli arresti delle maestre in provincia di Bari e Tale e Quale Show 2018(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 14:19:00 GMT)

22 ottobre - La Philarmonic Kodaly Orchestra diretta dal M° Daniel Somogyi apre la stagione Dream della Camerata - Bari : Informazioni e prenotazioni per tutti gli spettacoli in Cartellone presso i nostri uffici in via Sparano 141 infotel 080/5211908, Botteghino del Teatro Petruzzelli, Box Office c/o La Feltrinelli e ...

21 ottobre - La Compagnia del Sole presenta LINGUA MATRIGNA al teatro 'Attoma di Bari : ... DOMENICA 21 ottobre ORE 18:30 COSTO BIGLIETTO: Intero € 10 Ridotto € 8 , universitari, over 65, CRAL, Under 16 € 6 Per assistere agli spettacoli bisogna sottoscrivere una tessera associativa di ...

Volley – Prima trasferta stagionale per PM Asci Potenza : domenica 21 ottobre la sfida contro Asem Bari : Dopo la sconfitta all’esordio contro Il Podio Fasano, la PM Asci Potenza affronterà la Prima trasferta stagionale contro Asem Bari Esordio agrodolce per la PM Asci Potenza che esce sconfitta per 3-0 nella sfida casalinga contro le temibili avversarie de Il Podio Fasano. Le ragazze del duo Telesca-Cameriero non hanno demeritato fronteggiandosi a viso aperto contro un roster molto più esperto e che punta alla promozione diretta in B2, ...