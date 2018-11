Bari.Infezione morbillo da bimbo no vax

: 8 casi di morbillo nell'ospedale di Bari. Infezione partita da figlia di genitori No Vax - HuffPostItalia : 8 casi di morbillo nell'ospedale di Bari. Infezione partita da figlia di genitori No Vax - repubblica : Bari, otto casi di morbillo in ospedale: l'infezione partita dalla figlia di un no-vax [news aggiornata alle 11:49] - repubblica : Bari, otto casi di morbillo in ospedale: l'infezione partita da un bambino non vaccinato -

Ci sarebbero otto casi digià accertati nell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di. Forse un nono e possono esserci altri casi. E il contagio potrebbe essere stato innescato dal figlio di genitori 'no-vax'. La notizia è anticipata su "La Gazzetta del Mezzogiorno". Il focolaio epidemico sarebbe scoppiato anche per via della tardiva applicazione dei protocolli previsti dalla legge: il "caso indice", quello da cui tutto è cominciato presso l'ospedale pediatrico "Giovanni XXIII" non sarebbe stato segnalato per tempo.(Di domenica 11 novembre 2018)