Bari | calcio in carrozzina elettrica | oggi il debutto Partita evento di powerchair

Bari calcio - fumogeni contro la polizia all'imbarco : tifosi biancorossi a rischio stangata : Stavolta i tifosi del Bari rischiano una stangata. Gli scontri avvenuti al termine della gara di Acireale, all'imbarco dallo Stretto di Messina, sono particolarmente gravi, perché di fronte non c'era ...

Se con Cristiana Capotondi (e Martina ColomBari) il calcio si fa rosa : Cristiana Capotondi il calcio in rosaCristiana Capotondi il calcio in rosaCristiana Capotondi il calcio in rosaCristiana Capotondi il calcio in rosaCristiana Capotondi il calcio in rosaCristiana Capotondi il calcio in rosaCristiana Capotondi il calcio in rosaCristiana Capotondi il calcio in rosaCristiana Capotondi il calcio in rosaCristiana Capotondi il calcio in rosaCristiana Capotondi il calcio in rosaCristiana Capotondi il calcio in ...

Martina ColomBari favorita alla presidenza della Federcalcio femminile : L'investitura della Colombari ha tuttavia alimentato molte polemiche e divisioni in questa fase di grande instabilità politica nel mondo del calcio italiano. Ambiguità che riguardano prima di tutto ...

Martina ColomBari presidente della Divisione calcio femminile/ La Figc candida l’ex Miss Italia : Martina Colombari presidente della Divisione calcio femminile: la Figc candida l’ex Miss Italia. L'ultima idea della Federazione per rilanciare il pallone rosa(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 16:09:00 GMT)

FICG : Martina ColomBari Presidente sezione calcio femminile? : FIGC– Dopo Alessandro Costacurta (attuale vice commissario della Federazione), anche Martina Colombari potrebbe entrare in FIGC. La Federazione infatti, stando a indiscrezioni raccolte da Il Corriere della Sera, sarebbe l’ultima idea per la presidenza della sezione calcistica femminile. La moglie dell’ex difensore, già da qualche mese in Federazione, il prossimo 9 ottobre potrebbe essere eletta […] L'articolo FICG: ...

Calcio femminile - Martina ColomBari futuro presidente? : Secondo il Corriere della Sera la 43enne ex Miss Italia è un nome ipotizzato dalla Figc per guidare la divisione Calcio femminile

Calcio - la FIGC candida Martina ColomBari come presidente della Divisione femminile? : Tra una settimana esatta, martedì 9 ottobre, a Cremona verrà eletto il presidente della Divisione Calcio Femminile: secondo quanto anticipato dal Corriere della Sera, la FIGC starebbe pensando a Martina Colombari, moglie dell’attuale vicecommissario federale Alessandro Costacurta. Il noto quotidiano milanese anticipa anche che il nome di Walter Veltroni potrebbe essere preso in considerazione per ricoprire un ruolo all’interno della ...

Arrestato per bancarotta Cosmo Giancaspro - ex patron del Bari calcio - : L'ex presidente, finito ai domiciliari, è accusato del crac della Finpower srl, azienda attiva nel settore energia. Giancaspro, amministratore di fatto, avrebbe sottratto milioni di euro attraverso ...

Bancarotta fraudolenta della società Finpower : arrestato l’ex presidente del Bari calcio Cosmo Giancaspro : Le carte erano pronte da mesi, pare da fine agosto. L’arresto è arrivato nel primo pomeriggio di mercoledì 26 settembre. I finanzieri del nucleo tributario di Bari hanno dovuto cercarlo qualche ora nella Capitale prima di poterlo arrestare. Cosmo Antonio Giancaspro, ex patron del Bari calcio, è finito ai domiciliari. L’accusa è di Bancarotta fraudolenta. I reati contestati nell’ordinanza riguardano il crac della società ...

Bari calcio - arrestato l'ex patron Cosmo Giancaspro : bancarotta fraudolenta da 10 milioni : I reati contestati nell'ordinanza riguardano il crac della società Finpower, la Procura aveva chiesto l'arresto in carcere ma il gip ha ordinato i domiciliari

Calcio - tutte le partite SSC Bari (Serie D) in diretta esclusiva su DAZN : DAZN e S.S.C. Bari hanno annunciato oggi un accordo che garantisce alla piattaforma di streaming sportiva live e on demand del gruppo Perform la trasmissione in esclusiva di tutte le partite del club pugliese, impegnato nel girone I di Serie D, nel corso della stagione 2018/19. A partire da domenica 23 settembre alle 15:00, quando la squadra biancorossa ospiterà allo Stadio San Nicola la Sancataldese, i tifosi dei galletti ...

Calcio - Serie D : tutte le partite del Bari in diretta streaming su Dazn : Grande notizia per tutti i tifosi del Bari: Dazn trasmetterà in diretta streaming tutte le partite della squadra pugliese che disputerà la Serie D 2018-2019. La piattaforma di proprietà di Perform, che vanta i diritti sulla Serie A (tre partite per giornata) e sulla Serie B, da domenica 23 settembre avrà anche l’esclusiva sugli incontri dei galletti che affronteranno il girone I della Serie D dopo il fallimento. Il club di proprietà di ...