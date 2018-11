Bari | 8 persone contagiate da morbillo in ospedale | tutto partito da una bimba non

ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 novembre 2018) Una catena di contagi da, partiti da una bambina ricoverata all’pediatrico del capoluogo pugliese e non vaccinata. La storia – raccontata da La Gazzetta del Mezzogiorno – comincia lo scorso 27 ottobre: la piccola di dieci anni arriva al pronto soccorso del Giovanni XXIII. Dopo qualche giorno arriva la conferma da parte del personale medico del reparto infettivo: si tratta di. I genitori della bambina confermano di non averla mai sottoposta a vaccino. È questa l’unica notizia certa. Altrettanto certo – sono state le analisi a confermarlo – è che altri bambini sono stati ricoverati nello stessoperché contagiati dal “caso indice“: si tratta della sorella più piccola e di suo cugino. Un bimbo di 10 mesi, inoltre – ricoverato nello stesso periodo della bambina, ma per una otite – è tornato al ...