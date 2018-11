Barcellona-Betis 3-4 | Camp Nou violato in Liga dopo due anni

ilnapolista

(Di domenica 11 novembre 2018) Risultato a sorpresa Clamoroso alNou. Ilsi fa battere dalSiviglia, finisce 4-3 per la squadra di Quique Setien. Partita infinita, gli andalusi vanno in vantaggio di due gol nel primo tempo, poi ilprova per tre volte la rimonta.il rigore trasformato da Messi, Lo Celso realizza la rete dell’1-3, poi segnano Vidal e Canales. Sul 2-4 sembra finita, ma ancora Messi nel recupero fissa il risultato finale sul 3-4. È una sconfitta storica per la squadra di Valverde, ilNou èin un match interno per la prima voltaduee due mesi. Ultima sconfitta ai tempi di Luis Enrique, allora fu l’Alavés a sconfiggere i blaugrana a domicilio. Un altro primato negativo per il Barça riguarda i gol subiti: per la prima volta dal 1998, i catalani subiscono gol per la decima partita consecutiva inionato. Per effetto del risultato di ...