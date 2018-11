Auto a fuoco in autostrada | tutti salvi

Castellammare - Auto in fiamme nel centro antico - tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco : Attimi di paura al centro antico in quello che doveva essere un tranquillo sabato sera. Alle 23.30 circa due Auto sono andate a fuoco nei pressi di Piazzetta Caporivo, il cuore del centro antico di ...

Paura a Melbourne - un uomo dà fuoco all'Auto e pugnala diverse persone : un morto | Foto | "Aveva delle bombole di gas - è terrorismo" : L'intervento della polizia è stato rapido e l'aggressore è stato fermato e colpito. E' morto poco dopo.

Tir a fuoco - AutoSole riaperta. In serata altro mezzo in fiamme nello stesso tratto / FOTO : Firenze, 8 novembre 2018 - E' stato riaperto il tratto di autostrada del Sole compreso tra l'allacciamento con la A1 e Firenzuola in direzione di Firenze, sulla Direttissima, che era stato chiuso nel ...

Auto a fuoco nella notte - è mistero / FOTO : Grosseto, 5 novembre 2018 - I Vigili del fuoco del Comando di Grosseto, distaccamento di Follonica, sono intervenuti questa mattina intorno alle 6 per un incendio di una Autovettura in località ...

L'Auto va a fuoco durante la marcia : paura per una coppia : CAROVIGNO - paura nella serata di sabato 3 novembre in via Serranova a Carovigno dove un'auto è andata a fuoco durante la marcia. A bordo c'era una coppia che è riuscita a lasciare l'abitacolo prima ...

Surbo - entra in un'Auto e dà fuoco ai sedili. Rintracciato il responsabile grazie alle immagini di videosorveglianza : Due gli episodi avvenuti nella serata di ieri. Nel caso di Surbo, il responsabile è stato Rintracciato e denunciato dai carabinieri. Si indaga sui motivi.

Camion prende fuoco sull’Autostrada A4 Venezia-Trieste : traffico in tilt : Pauroso incendio all'alba di questa mattina, venerdì 26 ottobre, sull'A4 tra Venezia e Trieste: un Camion che trasportava elettrodomestici ha preso fuoco tra Portogruaro e San Donà di Piave. Le fiamme pare abbiano avuto origine da una ruota per poi propagarsi al resto del rimorchio. Disagi alla circolazione e chilometri di traffico.Continua a leggere

Savona - incendio nella sede dell’Autorità Portuale : si cerca il “punto di fuoco” : In corso le operazioni di bonifica nella sede dell’Autorità Portuale a Savona, dove ieri pomeriggio è divampato un incendio: in riferimento alle origini del rogo, si ipotizza un corto circuito verificatosi sul tetto, dove si trova l’impianto fotovoltaico. Scartata l’ipotesi dolo: l’incendio avrebbe quasi certamente origini accidentali. La procura ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di rogo colposo incaricando i ...