Autismo | Emilia-Romagna | inaugurato laboratorio didattico dove i ragazzi imparano

(Di domenica 11 novembre 2018) La “pasta che libera tutti” è lo slogan del prodotto che nasce al “Tortellante”, ilideato nel 2016 dall’associazione ‘Aut Aut’ di Modena,delle scuole medie superiori e giovani adulti autistici, con l’aiuto delle cosiddette “sfogline”, a confezionare pasta fresca fatta a mano, in particolare tortellini. Dall’esperienza del “Tortellante” si è costituita quest’anno l’omonima Associazione di promozione sociale, riconosciuta dalla Regione, che ha lo scopo di migliorare l’autonomia e la socializzazione e insegnare un mestiere a chi soffre di disturbi dello spettro autistico. Taglio del nastro per la nuova sede, nella centralissima via Borelli a Modena, oggi pomeriggio con il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, il sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarelli, e lo chef Massimo Bottura, che assieme alle famiglie e ai ...