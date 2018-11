Attentato Nassiriya | la strage che si doveva evitare | sapevamo anche il colore del camion

fanpage

(Di lunedì 12 novembre 2018) Il 12 novembre del 2003, quindici anni fa oggi, unbomba seminava morte e distruzione nella base italiana a, in Iraq. Il tributo di sangue pagato dall'Italia alla guerra scatenata dagli Usa è stato pesante: 19 morti, tra cui 12 carabinieri. I tre comandanti militari, imputati nei processi che sono seguiti alla, sono stati assolti in sede penale. Solo il generale Stano è stato condannato al risarcimento dei danni alle vittime. Ma, dopo quindici anni, la complessa vicenda giudiziaria non si è ancora conclusa.