ATP Finals – Federer crolla all’esordio | Nishikori non lascia scampo allo svizzero e lo

ATP Finals : Kevin Anderson - il "vecchio" rookie che pensa all'ambiente e alla moglie : Anderson si è affinato come tennista negli Stati Uniti, dato che in Sudafrica le strutture sono limitate e il tennis e sempre stato considerato uno sport per bianchi e privilegiati. Destino comune ai ...

ATP Finals : Anderson di ferro - sconfitto Thiem in due set : LA CRONACA DEL MATCH Il primo gioco dell'incontro, vinto da Anderson ai vantaggi, lascia presagire un parziale lottato, ma il campo si esprime diversamente. Il sudafricano è super aggressivo : va a ...

ATP Finals 2018 - Anderson supera Thiem 6-3 - 7-6 nel gruppo Hewitt : Kevin Anderson parte con il piede giusto battendo 6-3, 7-6 in un'ora e 48' Dominic Thiem nella gara che ha aperto le ATP Finals 2018 , valida per il gruppo Hewitt, che si è giocata alla O2 Arena di ...

ATP Finals – Prima vittoria di Anderson nel Gruppo di Roger Federer : il sudafricano supera Thiem in 2 set : Kevin Anderson trova il primo successo nel Gruppo B, quello di Roger Federer: il tennista sudafricano supera Dominic Thiem in due set Dopo la conclusione delle Next Gen ATP Finals, che hanno visto il successo di Tsitsipas fra i giovani, è il momento dei ‘senior’. Le ATP Finals si aprono sul cemento di Londra con il successo di Kevin Anderson su Dominic Thiem. Il tennist sudafricano batte l’austriaco all’esordio in due set, conclusi con il ...

Tennis - ATP Finals : a Londra Federer insegue il 100° trionfo : La caccia al 100° titolo in carriera comincia oggi: Roger Federer sarà in Tennis SEGUI TUTTI I MATCH IN DIRETTA campo stasera alle 21sul veloce indoor per il secondo singolare dell'Atp World Tour ...

Quanto vince il tennista che conquista le ATP Finals Londra 2018 : Al contrario, Djokovic , il tennista serbo campione mondiale, vedrebbe un cambiamento come positivo: 'Dopo dieci anni, è giusto portare il tennis da qualche altra parte del mondo per una maggiore ...

Tennis - ATP Finals 2018 : a Londra si comincia con Anderson-Thiem - Federer di sera contro Nishikori : L’ultimo torneo dell’anno è arrivato: cominciano oggi alla O2 Arena di Londra le ATP Finals 2018, sponsorizzate dalla giapponese Nitto. L’ultimo vincitore, Grigor Dimitrov, non si è qualificato per questa edizione: il bulgaro, pertanto non potrà difendere il titolo conquistato contro David Goffin in tre set (e anche il belga quest’anno è assente). Quest’oggi scende in campo il gruppo intitolato a Lleyton Hewitt, ...

Tennis - ATP Finals 2018 : il programma di oggi (11 novembre). Orari delle partite e come vederle in tv : oggi si comincia e prendono il via le Atp World Tour Finals 2018 (veloce indoor, montepremi 8 milioni di dollari), che avranno luogo alla “O2 Arena” di Londra, sede dell’evento dal 2009 e almeno fino al 2020 Il day-1 sarà riservata agli incontri del gruppo “Lleyton Hewitt” con il sudafricano, numero 6 del ranking, Kevin Anderson che se la vedrà contro l’austriaco Dominic Thiem (n.8 ATP): per il gigante di Johannesburg si tratta ...

Next Gen ATP Finals – Tsitsipas è il ‘maestro’ fra i giovani : De Minaur sconfitto nella finalissima di Milano : Stefanos Tsitsipas supera Alex De Minaur nella finalissima delle Next Gen ATP Finals di Mialno: il greco si impone al tie-break del 4° set Dopo una settimana passata ad ammirare i più giovani talenti del tennis mondiale, agguerriti e decisi a darsi battaglia nelle Next Gen ATP Finals, siamo giunti finalmente alla finalissima. Sul cemento di Milano si affrontano i due Next Gen che più di tutti hanno impressionato in stagione: Stefanos ...

Tennis : Torino ufficializza la candidatura ad ospitare le ATP Finals nel 2021 : E’ ufficiale: la Federazione Italiana Tennis, in collaborazione con il Coni e grazie all’appoggio di Governo, Comune di Torino e Regione Piemonte ha presentato ufficialmente la candidatura del capoluogo piemontese, che ha indicato come impianto per le partite il Pala Alpitour. Una presa di posizione decisa quella della città della Mole Antonelliana che mette nel mirino un evento di tale importanza per il Tennis mondiale. Il 14 ...

Next Gen ATP Finals – Rimonta pazzesca di Rublev : il russo piega Munar al quinto set nella ‘finalina’ : Alexander Rublev si aggiudica la finale 3° posto delle Next Gen ATP Finals: il tennista russo piega lo spagnolo Munar al quinto set In attesa della finalissima fra Tsitsipas e De Minaur, il sabato conclusivo delle Next Gne ATP Finals si apre con la ‘finalina’ per il terzo posto fra Rublev e Munar. Match davvero combattuto e divertente, durato 1 ora e 51 minuti, concluso al quinto set con il successo di Rublev. Il tennista russo si è ...

Tennis - Torino vuole le ATP Finals : ... il Comune e la Regione che ci mettono in condizione di poter concorrere per portare in Italia la competizione più importante al mondo del Tennis maschile".

