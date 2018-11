Atletica | Campionati Italiani Maratona 2018 | Alessio Terrasi vince rimontando 2’30”!

Assegnati alla Città di Agropoli i Campionati Nazionali under 18 di Atletica 2019 : ' Abbiamo strutture sportive dichiara Giuseppe Cammarota , consigliere delegato allo sport che fanno invidia anche alle grandi Città . E questo ci permette di poter ospitare Campionati di respiro ...

Atletica - Campionati Italiani mezza maratona : Valeria Straneo torna al successo - battuta Dossena. Vince anche El Mazoury : A Foligno (Perugia) si sono stati assegnati i Campionati Italiani di mezza maratona che sono stati vinti da Valeria Straneo e Ahmed El Mazoury. La piemontese ha conquistato il terzo tricolore della carriera sui 21 km dopo quelli del 2012 e del 2014, imponendosi con il tempo di 1h12:04: la 42enne, già argento ai Mondiali 2013 nella maratona e primatista italiana di specialità, si è lasciata alle spalle un paio di stagioni complicate e ha battuto ...

Atletica - Rieti : ai Campionati Italiani Individuali e per Regioni Cadetti guidano Veneto e Lombardia : Ben 20 titoli assegnati nella prima giornata dei Campionati Itlaliani Individuali e per Regini Cadetti: guidano Veneto e Lombardia Assegnati 20 titoli nella prima giornata dei Campionati Italiani Individuali e per Regioni Cadetti allo stadio Guidobaldi di Rieti, manifestazione arricchita dal primo Festival Europeo della Velocità Giovanile. In un day-1 caratterizzato dalla pioggia, spicca la prestazione della livornese Rachele Mori, nipote ...

Atletica - Campionati Italiani di Società U23 : tutti i risultati delle gare andate in scena a Pavia : Festeggiano il successo l' Atletica Vicentina tra gli uomini e l' Atletica Brescia 1950 Ispa Group al femminile Nei Campionati Italiani di Società under 23 , a Pavia , festeggiano il successo l' ...

Atletica – Campionati Italiani di Società U23 : tutti i risultati delle gare andate in scena a Pavia : Festeggiano il successo l’Atletica Vicentina tra gli uomini e l’Atletica Brescia 1950 Ispa Group al femminile Nei Campionati Italiani di Società under 23, a Pavia, festeggiano il successo l’Atletica Vicentina tra gli uomini e l’Atletica Brescia 1950 Ispa Group al femminile. Quattro punti di vantaggio per i veneti a quota 162 davanti al Cus Parma (158) e alla Studentesca Rieti Milardi (154), vincitrice di entrambi i titoli nella scorsa ...

P. S. Giorgio - Atletica : Team Atletica Marche e Atletica Sangiorgese "Renato Rocchetti" protagoniste ai Campionati Regionali giovanili di S. ... : La pista di San Benedetto del Tronto ha incoronato i campioni Regionali 2018 dalla categoria cadetti alle promesse, in una due giorni di gare in cui gli atleti del Team Atletica Marche e dell' ...

Atletica – Campionati Mondiali di corsa in montagna - due podi per l’Italia in Andorra : Brilla il secondo posto della formazione femminile under 20 che, dopo la vittoria ai recenti Europei, riesce a salire un gradino rispetto alla passata stagione Italia due volte sul podio dei Campionati Mondiali di corsa in montagna. A Canillo, nel Principato di Andorra, la squadra maschile senior conferma la medaglia d’argento della scorsa edizione, piazzando tre atleti nella top ten: settimo il comasco Francesco Puppi, ottavo e nono i ...

Atletica - tutto pronto per i Campionati Mondiali di corsa in montagna : sedici azzurri in gara : Il Principato di Andorra ospiterà domani i Campionati Mondiali di corsa in montagna, ecco tutti gli azzurri impegnati Appuntamento sulle cime iridate. Domenica 16 settembre a Canillo, nel Principato di Andorra, è il giorno dei Campionati Mondiali di corsa in montagna per 16 azzurri, 8 uomini e 8 donne. Presenti tutte e quattro le formazioni al completo: seniores e under 20, in ambedue i settori. La squadra italiana viene da una delle ...

Atletica – Campionati Italiani Assoluti : primo titolo italiano all’aperto per Elena Vallortigara - Davide Re domina nei 200 : Non solo la vittoria di Tamberi, sono tanti i big riusciti a conquistare a Pescara i titoli Italiani Il 2,30 di Gianmarco Tamberi nell’alto e una prova super del giavellotto femminile, con una delle migliori gare di sempre a livello nazionale, illuminano l’ultima giornata dei Campionati Italiani Assoluti di Pescara. Sara Jemai(Esercito) si migliora più volte e all’ultimo lancio timbra il PB di 58,19. Serrato il confronto con ...

Atletica – Campionati Italiani Assoluti - quinto titolo nazionale in carriera per Tamberi : “tutto questo mi mancava” : L’atleta azzurro vince la gara di salto in alto a Pescara, centrando il quinto titolo italiano in carriera Pescara mette un gigantesco “like” sul 2,30 di Gianmarco Tamberi ai Campionati Italiani Assoluti. Il recordman nazionale di salto in alto, dopo il partecipatissimo sondaggio lanciato per gioco su Instagram nei giorni scorsi, non delude il pubblico dello Stadio Adriatico e si prende il quinto titolo nazionale della ...