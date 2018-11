Atalanta-Inter 4-1 | le pagelle di CalcioWeb FOTO ...

Serie A - Atalanta-Inter 4-1 : gol di Hateboer - Icardi - rigore - - Mancini - Djimsiti e Gomez : Un'Inter irriconoscibile cade 4-1 a Bergamo. La dura legge dell'ex Gasperini condanna la squadra di Spalletti alla terza sconfitta stagionale. Primo tempo di marca totalmente atalantina con il ...

L’Inter torna sulla terra! Dal pareggio con il Barcellona al poker dell’Atalanta : il ‘risveglio’ è traumatico : Atalanta supersonica contro l’Inter, dopo 7 vittorie consecutive in campionato e il pareggio contro il Barcellona i nerazzurri tracollano a Bergamo Sotto il cielo grigio di Bergamo, l’Inter viene fermata clamorosamente da una supersonica Atalanta. Nel derby lombardo, in cui i colori delle squadre sono sovrapponibili, i nerazzurri di casa assumono i panni dei ‘cugini’ interisti e prendono in mano le redini della ...

Calcio - l'Atalanta supera l'Inter 4-1 : 14.33 l'Atalanta azzecca il poker di vittorie consecutive a spese di una brutta Inter La sconfitta per 4-1 a Bergamo arriva dopo 7 successi di fila e frena così la rincorsa della squadra di Spalletti. Inizio devastante degli orobici: Handanovic salva su Zapata,ma al 9'nulla può su Hateboer.Inter in affanno:D'Ambrosio rischia l'autogol (palo), ancora Handavic dice no a Ilicic (due volte) e Toloi. Ad inizio ripresa pareggia Icardi su rigore ...

Atalanta-Inter 4-1 - le pagelle di CalcioWeb

Atalanta-Inter diretta live : gol Djimsiti - la Dea chiude la gara!

Atalanta-Inter diretta live : gol Mancini - Dea di nuovo avanti!

Atalanta-Inter diretta live : gol Icardi - l’argentino pareggia dal dischetto! [VIDEO] : Atalanta-Inter diretta live – Rispetto alle previsioni, nessuna modifica nell’undici di Gasperini. Il forfait di Palomino spinge il tecnico atalantino a puntare dietro su Djimsiti, affiancato da Toloi e Mancini. In attacco, Duvan Zapata vince il ballottaggio con Barrow e si riprende il posto da titolare. Tre sono invece le novità nello schieramento dell’Inter: in difesa, Miranda la spunta su De Vrij; in mezzo, nel 4-3-3, ...

Atalanta-Inter diretta live : gol Hateboer - padroni di casa in vantaggio! [VIDEO] : Atalanta-Inter diretta live – Rispetto alle previsioni, nessuna modifica nell’undici di Gasperini. Il forfait di Palomino spinge il tecnico atalantino a puntare dietro su Djimsiti, affiancato da Toloi e Mancini. In attacco, Duvan Zapata vince il ballottaggio con Barrow e si riprende il posto da titolare. Tre sono invece le novità nello schieramento dell’Inter: in difesa, Miranda la spunta su De Vrij; in mezzo, nel 4-3-3, ...

Atalanta-Inter diretta live : formazioni ufficiali - tabellino e streaming : Atalanta-Inter diretta live – Rispetto alle previsioni, nessuna modifica nell’undici di Gasperini. Il forfait di Palomino spinge il tecnico atalantino a puntare dietro su Djimsiti, affiancato da Toloi e Mancini. In attacco, Duvan Zapata vince il ballottaggio con Barrow e si riprende il posto da titolare. Tre sono invece le novità nello schieramento dell’Inter: in difesa, Miranda la spunta su De Vrij; in mezzo, nel 4-3-3, ...

Atalanta-Inter alle 12.30 La Diretta I nerazzurri a caccia del Napoli : Atalanta e Inter aprono il programma domenicale della 12a giornata di Serie A con la sfida delle ore 12.30: i bergamaschi vengono da 3 vittorie consecutive, due delle quali in trasferta, e continuano ...

Atalanta-Inter LIVE : formazioni ufficiali e risultato in diretta : formazioni ufficiali Atalanta, 3-4-1-2,: Berisha; Toloi, Djimsiti, Mancini; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. All: Gasperini Inter, 4-3-3,: Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, ...

