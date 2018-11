Atalanta-Inter 4-1 | la squadra di Spalletti ko a Bergamo

Atalanta-Inter 4-1 - Napoli solo al secondo posto : Terzo stop per Spalletti Successo netto e meritato per l’Atalanta di Gasperini, che abbatte in casa l’Inter per 4-1. Un risultato clamoroso, la squadra di Spalletti era la miglior difesa del campionato, e ora perde il secondo posto a favore del Napoli. Fin dai primi minuti, si capisce che non sarà un lunch match facile per l’Inter. I bergamaschi padroni di casa sfiorano due volte il gol nei primi sei minuti, poi vanno in ...