Atac | disservizi | buco di bilancio e scandali | storia di un disastro annunciato

finanza.lastampa

: @fattoquotidiano #iovotosi... basta disservizi e raccomandati nullafacenti in #Atac - cggfd78709039 : @fattoquotidiano #iovotosi... basta disservizi e raccomandati nullafacenti in #Atac - ceredamarco : 0ggi a Roma si vota per esprimere un parere su 2 quesiti del referendum sul futuro di Atac, l’azienda di trasporto… - fra_c22 : La liberalizzazione del servizio non sarà la soluzione a tutti i problemi e disservizi, ma tenersi #Atac così com'è… -

(Di domenica 11 novembre 2018) Oltre 2,4 milioni di cittadini sono chiamati oggi, domenica 11 novembre , a dire la loro sul futuro dell'attraverso il referendum consultivo che per molti, in realtà, sarà anche un test per ...