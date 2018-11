Assoluzione Raggi e attacchi alla stampa Zingaretti al M5s ' Chiedete scusa' Berlusconi

Salvini - Assoluzione Raggi una buona notizia - ora siano i cittadini a giudicare : "Una buona notizia". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha commentato l'assoluzione del sindaco di Roma, Virginia Raggi. "È giusto - ha aggiunto - che i cittadini giudichino un'amministrazione non in base alle indagini che finiscono in nulla come in questo caso ma in base alla qualità della vita. Quindi i romani giudicheranno l’amministrazione dei 5 Stelle in base a come ...

La Raggi - la finta Assoluzione e il referendum Atac. Parla Rampelli : Peraltro a conferma del buon lavoro tanto di chi ha fatto l'inchiesta giudiziaria quanto di chi l'ha seguita nel mondo del giornalismo il fatto è stato confermato Cosa vota oggi al referendum su Atac?...

Assoluzione Raggi : la soddisfazione dei consiglieri comunali 5 stelle : LaPresse, C'è grande soddisfazione tra i consiglieri comunali di Roma 5 stelle dopo l'Assoluzione della sindaca Virginia Raggi dall'accusa di falso nel processo nomine. 'Siamo sollevati ma lavoravamo ...

'colpisci forte mentre riprendono fiato' "beppe grillo commenta l'Assoluzione della raggi - Politica : Da www.beppegrillo.it raggi grillo Assolta, Virginia raggi è stata assolta. Ha ricevuto abbastanza discredito e calunnie da raggiungere 360 archiviazioni ed una assoluzione in due anni. Praticamente ...

Alessandro Di Battista da schifo : 'Giornalisti puttane' - gli insulti dopo l'Assoluzione di Virginia Raggi : Lo schifo di suo padre Vittorio non bastava . Il grillino Alessandro Di Battista , dopo l'assoluzione di Virginia Raggi , ha voluto superare l'uomo che gli ha dato il pessimo esempio, riversando ...

Raggi - Salvini : “Assoluzione è buona notizia - la giudicheranno i cittadini. Roma ha problemi evidenti” : L’assoluzione del sindaco di Roma Virginia Raggi “è buona notizia”. Lo ha detto il ministro dell’Interno e e vicepremier Matteo Salvini arrivando a Eicma, il salone della ruote che si tiene a Milano. “È giusto che i cittadini giudichino una amministrazione non in base alle indagini che finiscono in nulla come in questo caso ma in base alla qualità della vita. Quindi i Romani giudicheranno l’amministrazione ...

Raggi - Salvini : “Assoluzione è buona notizia - sindaco va giudicato dai cittadini. Roma ha problemi evidenti” : L’assoluzione del sindaco di Roma Virginia Raggi “è buona notizia”. Lo ha detto il ministro dell’Interno e e vicepremier Matteo Salvini arrivando a Eicma, il salone della ruote che si tiene a Milano. “È giusto che i cittadini giudichino una amministrazione non in base alle indagini che finiscono in nulla come in questo caso ma in base alla qualità della vita. Quindi i Romani giudicheranno l’amministrazione ...

Assoluzione Raggi - Salvini : "Buona notizia - ora giudichino i romani" : 'Buona notizia. È giusto che i cittadini giudichino un'amministrazione non in base alle indagini che finiscono in nulla come in questo caso ma in base alla qualità della vita'. Lo ha dichiarato il ...

Salvini - Assoluzione Raggi una buona notizia - ora siano i cittadini a giudicare : "Una buona notizia". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha commentato l'assoluzione del sindaco di Roma, Virginia Raggi. "È giusto - ha aggiunto - che i cittadini giudichino un'amministrazione non in base alle indagini che finiscono in nulla come in questo caso ma in base alla qualità della vita. Quindi i romani giudicheranno l’amministrazione dei 5 Stelle in base a come ...

Raggi - Salvini : 'Bene l'Assoluzione - giudichino i cittadini' : l'assoluzione di Virginia Raggi "è una buona notizia". Lo ha detto Matteo Salvini dopo aver appreso la notizia della sentenza. "E' giusto che i cittadini giudichino un'amministrazione non in base alle ...

L'Assoluzione di Raggi è una splendida notizia : “Il fatto c'è, ma non costituisce reato”. Il sindaco di Roma, Virginia Raggi è stata assolta dall'accusa di falso nel processo sulla nomina di Renato Marra alla direzione Turismo del Campidoglio. “Questa sentenza spazza via due anni di fango, andiamo avanti a testa alta per la mia amata città e i mi

Processo nomine - la difesa di Virginia Raggi : “Procedura fu corretta - il fatto non sussiste”. Chiesta l’Assoluzione : “La difesa chiede l’assoluzione perché il fatto non sussiste”. Il giorno dopo la requisitoria, durante la quale la procura di Roma ha chiesto 10 mesi, arriva il momento della difesa con l’arringa. Il primo a parlare è l’avvocato Francesco Bruno: “Non è un Processo con prove dirette ma un Processo indiziario” sottolinea il legale in merito alla riChiesta dell’Anac sulla nomina di Renato Marra che ha portò alla ...

Processo Raggi - difesa chiede Assoluzione : perché il fatto non sussiste : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse