Asia Argento su Fabrizio Corona a Domenica In | «Lo volevo mollare | ma poi è stato dolce e

Asia Argento : "Corona mi ha fatto uscire dalla depressione. È una persona dolce e profonda : mi ha stesa" : "Non c'è risposta alla morte di Anthony: non ha lasciato un biglietto, non mi ha fatto capire in nessun modo il motivo di quello che ha fatto, lui era la mia roccia". Comincia con il ricordo del compagno che si è suicidato di recente, la lunga intervista di Asia Argento a Domenica In. "Una cosa che non riuscirò mai a capire, ma con la quale devo imparare a convivere. Mi è mancata la terra sotto i piedi", ...

Asia Argento - la promessa della Venier e su Corona : “Ci sentiamo ogni giorno” : Asia Argento a Domenica In: la promessa di Mara Venier e le ultime news sulla storia con Fabrizio Corona Asia Argento, ospite a Domenica In, si è lasciata andare nel corso di una profonda intervista con Mara Venier. Inizialmente l’attrice confessa di essere contenta di essere lei stessa finalmente a parlare della sua vita, anziché […] L'articolo Asia Argento, la promessa della Venier e su Corona: “Ci sentiamo ogni giorno” ...

Fabrizio Corona racconta la prima volta con Asia Argento sul tavolo. Lei : "Bravo amore" : Nel corso della lunga intervista concessa a Verissimo, Fabrizio Corona ha svelato anche quando e come ha fatto per la prima volta l'amore con Asia Argento. Ecco le parole pronunciate davanti a Silvia Toffanin:Quando sono andato a casa sua, la prima volta, il giorno del Grande Fratello Vip, mi trasmetteva delle emozioni. Ci siamo seduti, abbiamo bevuto una bottiglia di vino e abbiamo parlato per delle ore. Ci siamo raccontati della nostra ...

Domenica In – Nona puntata del 11 novembre 2018 – Asia Argento - Jerry Calà - Giampaolo Morelli tra gli ospiti. Talk - interviste - giochi. : Mara Venier è tornata a Domenica In. La zia di tutti è tornata al suo programma del cuore, al suo primo amore, quello che le ha dato la grande popolarità e tanto successo. E il programma è tornato ai fasti di un tempo: finalmente dopo anni una struttura precisa, una scenografia e uno studio degni di un grande programma, ritmo nella conduzione e nella scaletta degli argomenti.E Mara, con la sua simpatia, la sua sincerità, il suo essere ...

Corona a Verissimo : ha parlato dello scontro con la Blasi - Silvia Provvedi - Asia Argento e della prossima udienza. Guarda il VIDEO : Non accennano a finire le polemiche intorno alla lite tra Fabrizio Corona e IlaryBlasi del 25 ottobre scorso. Il confronto durissimo tra l’ex fotografo dei vip e la conduttrice del Grande Fratello è protagonista che negli studi di Verissimo, con Corona... L'articolo Corona a Verissimo: ha parlato dello scontro con la Blasi, Silvia Provvedi, Asia Argento e della prossima udienza. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, ...

Verissimo - le verità di Fabrizio Corona : «Asia Argento per me è Dio. Ilary Blasi? Lei ha sbagliato - Francesco Totti è d'accordo con me» : Fabrizio Corona a 360 gradi nell'intervista a Verissimo ospite di Silvia Toffanin su Canale 5: «La mia migliore amica ha aperto la porta ai ladri in casa mia. Ilary Blasi? Ha...

Fabrizio Corona a Verissimo - ecco la reazione di Asia Argento alle sue parole : «Bravo amore», e la foto di Fabrizio Corona col volto tumefatto e il pugno tra le labbra. Asia Argento ha scelto di commentare così la puntata di Verissimo che ha visto il suo...

Domenica In - ospiti 11 novembre : Asia Argento - Jerry Calà e Giampaolo Morelli : Domenica In torna in onda domani, 11 novembre, con una nuova puntata e tanti ospiti a cominciare da Asia Argento. Ancora una volta l’attrice e produttrice sarà in tv e questa volta al cospetto di Mara Venier per segnare un vero e proprio record di presenze e mettendo insieme un’altra presenza. Si parlerà di quello che è successo? Si parlerà ancora di X Factor 2018? Ma, soprattutto, il tema sarà l’amore e, quindi, la sua liason ...

Verissimo - Fabrizio Corona : 'Da Ilary Blasi frasi gravissime. Ad Asia Argento ho detto : tu sei Dio' : Fabrizio Corona a 360 grandi nell'intervista a Verissimo ospite di Silvia Toffanin su Canale 5: 'La mia migliore amica ha aperto la porta ai ladri in casa mia. Ilary Blasi? Ha detto cose gravissime'. ...

Verissimo - Fabrizio Corona su Asia Argento : ‘Dopo aver fatto l’amore mi ha chiesto una dedica’ : È un fiume in piena Fabrizio Corona, ospite a Verissimo sabato 10 novembre alle 15.40 su Canale 5 (dopo la registrazione saltata causa maltempo della settimana scorsa). È passato poco più di un mese mese dalla sua ultima apparizione nel programma di Silvia Toffanin ma con l’ex agente dei paparazzi non c’è pericolo di annoiarsi. In poche settimane ha avuto uno scontro epico con Ilary Blasi al Grande Fratello, ha incontrato la sua ex ...

Fabrizio Corona : 'Ho detto ad Asia Argento : tu sei Dio. Voglio tornare a crederci' : 'Tu sei Dio e a me piacerebbe tornare a crederci di nuovo'. Così Fabrizio Corona parla di Asia Argento nell'intervista Verissimo ospite di Silvia Toffanin. 'Non ci dire più bugie'. Esordisce così ...

Naike Rivelli in mutandine e tacchi alti asfalta Asia Argento : 'Una presa per il c***' : Questo nuovo mondo pieno di nuovi mostri del Suc cesso - mi fa riflettere un sacco . Rimpiango l'Italia di Umberto Smaila almeno era onesta'. E, nella prima parte del post, 'la finta paparazzata ...

Fabrizio Corona a Verissimo : le rivelazioni su Asia Argento - Ilary Blasi e Silvia Provvedi : Dopo i gossip degli ultimi giorni lʼex re dei paparazzi incontra ancora Silvia Toffanin per una lunga intervista nel salotto di Verissimo.

Grande Fratello Vip - il raptus di Silvia Provvedi : 'Fabrizio Corona e Asia Argento? Gli faccio i miei auguri' : La love story tra Fabrizio Corona e Asia Argento è approdata al Grande Fratello Vip . A riportare la notizia a Silvia Provvedi è proprio il direttore del settimanale Chi Alfonso Signorini , che, è ...