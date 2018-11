Ascolti TV | Sabato 10 novembre 2018

davidemaggio

: TV USA La settimana sui canali cavo #412 – Bilancio ascolti telefilm da domenica 4 a sabato 10 novembre 2018: salgo… - antoniogenna : TV USA La settimana sui canali cavo #412 – Bilancio ascolti telefilm da domenica 4 a sabato 10 novembre 2018: salgo… - Fracco87 : #ItaliaSì cresce negli ascolti. Ne sono molto felice, soprattutto per @marcoliorni, ma facciamo in modo che abbia c… - tiazorlo : @RaiTre io non posso non uscire il sabato sera e fare comunque le 3 di notte per guardare #UnGiornoinPretura. Avete… -

(Di domenica 11 novembre 2018) Portobello: Clerici e Littizzetto Su Rai1 il terzo appuntamento con Portobello di Antonella Clerici ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 la quinta stagione di Tú sí que vales ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato .000 spettatori pari al % di share mentre NCIS New Orleans ha raccolto .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Cicogne in Missione ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Il Borgo dei Borghi – La Grande Sfida ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Don Camillo e L’Onorevole Peppone totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 la serie Professor T ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su Tv8 Entrapment ha raccolto .000 spettatori con il %. Sul Nove Fuga in Tacchi a Spillo ha ottenuto .000 spettatori ...